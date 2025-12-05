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ЧМ-2026
Вчера 23:36
 

Холанд может повторить уникальный рекорд чемпионатов мира

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Холанд может повторить уникальный рекорд чемпионатов мира ©instagram.com/herrelandslaget

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд находится в шаге от повторения уникального достижения чемпионатов мира, сообщают Vesti.kz.

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Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд находится в шаге от повторения уникального достижения чемпионатов мира, сообщают Vesti.kz.

Если норвежский форвард отличится в предстоящем четвертьфинальном матче против Англии, то войдет в число игроков, забивавших в пяти встречах подряд на своем дебютном мундиале.

Последним футболистом, которому покорилось это достижение, был колумбиец Хамес Родригес на чемпионате мира 2014 года.

На нынешнем мировом первенстве Холанн уже поразил ворота сборных Ирака, Сенегала, Кот-д’Ивуара и Бразилии. Теперь звездный форвард имеет шанс вписать свое имя в историю турнира и повторить редкий рекорд.


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