Переговоры завершены: Клопп готовится возглавить топ-сборную

Юрген Клопп находится в шаге от назначения главным тренером сборной Германии. Как сообщает Sky Sport Germany, экс-наставник "Ливерпуля" уже достиг принципиального соглашения с Немецким футбольным союзом, передают Vesti.kz.

По данным источника, ключевые переговоры между сторонами состоялись в Нью-Йорке и завершились успешно. Клопп и Федерация футбола Германии согласовали основные условия контракта, который будет действовать до следующего чемпионата мира. Сейчас сторонам остается уладить лишь несколько формальностей.

Прежде чем официально возглавить национальную команду, немецкому специалисту необходимо завершить сотрудничество со структурой Red Bull.

Ожидается, что вопрос его ухода будет окончательно согласован с руководителем спортивного направления компании Оливером Минцлаффом уже в ближайшее время.

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