В сборной Германии сделали заявление о переговорах с Юргеном Клоппом

Немецкий футбольный союз (DFB) подтвердил информацию о переговорах с Юргеном Клоппом по поводу его возможного назначения на пост главного тренера национальной сборной Германии, сообщают Vesti.kz.

В федерации не стали скрывать интерес к одному из самых востребованных специалистов современности и признали, что стороны находятся в контакте, обсуждая перспективы сотрудничества.

"Президент DFB Бернд Нойендорф и вице-президент DFB Ханс-Йоахим Ватцке вчера провели в Нью-Йорке первые обстоятельные переговоры с Юргеном Клоппом по поводу возможного назначения на пост главного тренера сборной Германии. В ходе конструктивного диалога стороны согласовали ключевые условия потенциального контракта. Переговоры продолжатся на следующей неделе. Обе стороны уверены в успешном исходе переговоров при условии достижения договоренности с нынешним работодателем Клоппа — компанией Red Bull. В конечном итоге любой потенциальный контракт должен быть утверждён на совместном заседании наблюдательного совета и собрания акционеров DFB GmbH & Co. KG", — говорится в официальном заявлении DFB.

В настоящее время Клопп занимает должность директора по международным связям в структуре Red Bull, куда он перешел в 2025 году. Его действующий контракт с компанией рассчитан до конца 2029 года.

До этого немецкий специалист почти девять лет возглавлял английский "Ливерпуль", с которым завоевал ряд престижных трофеев и вернул клуб в число сильнейших команд Европы.

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