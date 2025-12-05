Месси не спасет? В Аргентине указали на опасную проблему команды

Известный аргентинский журналист Хуан Пабло Мендес оценил выступление национальной команды на ЧМ-2026 и указал на проблемы, которые, по его мнению, мешают аргентинцам показывать свой лучший футбол, сообщают Vesti.kz.

Мендес отметил, что сборная Аргентины не должна строить игру исключительно вокруг Лионеля Месси и рассчитывать лишь на его индивидуальное мастерство. По словам журналиста, команде необходимо прибавлять в коллективных действиях, если она рассчитывает добиться успеха на турнире.

"С одной стороны, команда уже показывала, что может выигрывать и без Месси - как в отборе к чемпионату мира. С другой, реальность такова, что есть важные пробелы в защите, на которых могут остро сыграть соперники", - цитирует слова журналиста аргентинское издание Ole.

Напомним, в четвертьфинале мирового первенства сборная Аргентины встретится со Швейцарией. Матч станет одним из ключевых противостояний стадии плей-офф.

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