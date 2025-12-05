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ЧМ-2026
Сегодня 16:03
 

Тухель назвал главную угрозу Англии в матче с Норвегией

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Тухель назвал главную угрозу Англии в матче с Норвегией ©instagram.com/england

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о лидере норвежской команды Эрлинге Холанде накануне четвертьфинального матча ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о лидере норвежской команды Эрлинге Холанде накануне четвертьфинального матча ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

"На нем будет сосредоточено внимание. Нужно проявить все мастерство, чтобы хорошо защищаться против такого нападающего. Все прекрасно знают, что Холанд любит замыкать дальнюю штангу. Нам нужно показать командную работу, центральные защитник будут сфокусированы на Эрлинге", - цитирует немецкого тренера The Telegraph.

Форвард сборной Норвегии проводит выдающийся турнир: на текущем мундиале Холанн уже записал на свой счет семь забитых мячей и является одной из главных ударных сил своей команды.

Встреча между сборными Норвегии и Англии состоится 12 июля. Стартовый свисток прозвучит в 02:00 по времени Казахстана.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Майами   •   1/4 финала, мужчины
12 июля 02:00   •   не начат
Норвегия
Норвегия
- : -
Англия
Англия
Кто победит в основное время?
Норвегия
Ничья
Англия
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