Первые старты за медали для Казахстана на Олимпиаде-2022. Расписание выступлений

Сегодня, 5 февраля, Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков во второй раз поборются за выход в могуле, а еще несколько казахстанских спортсменов претендуют на медали Олимпиады-2022 в Пекине. О всех стартах дня с участием казахстанцев на Играх - в материале корреспондента Vesti.kz.

Откроют соревновательный день для Казахстана прыгуны с трамплина, а в лыжных гонках, конькобежном спорте, могуле и шорт-треке будут разыграны медали.

Забравший у Казахстана. Чем Пекин удивляет на Олимпиаде-2022

Казахстан на Олимпиаде-2022 (5 февраля)

Прыжки с трамплина. Мужчины. Квалификация

12:20. Сергей Ткаченко, Данил Васильев

Лыжные гонки. Скиатлон 15 км, женщины. Финал

13:45. Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Валерия Тюленева

Конькобежный спорт. 3000 м, женщины. Финал

14:30. Надежда Морозова

Могул, мужчины. Вторая квалификация, финал

16:00, 17:30. Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков

Шорт-трек. 1000 м, мужчины. Квалификация.

17:00. Адиль Галиахметов

Шорт-трек. Смешанная эстафета. Квалификация, полуфинал, финал.

18:00. Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Ольга Тихонова, Яна Хан

Ранее на Играх-2022 состоялась официальная церемония открытия, а форма сборной Казахстана стала одной из самых стильных в Пекине.

Когда ждать медали? Полное расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2022 в Пекине