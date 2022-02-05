Первые старты за медали для Казахстана на Олимпиаде-2022. Расписание выступлений

Сегодня, 5 февраля, Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков во второй раз поборются за выход в могуле, а еще несколько казахстанских спортсменов претендуют на медали Олимпиады-2022 в Пекине. О всех стартах дня с участием казахстанцев на Играх - в материале корреспондента Vesti.kz.
Откроют соревновательный день для Казахстана прыгуны с трамплина, а в лыжных гонках, конькобежном спорте, могуле и шорт-треке будут разыграны медали.
Забравший у Казахстана. Чем Пекин удивляет на Олимпиаде-2022
Казахстан на Олимпиаде-2022 (5 февраля)
Прыжки с трамплина. Мужчины. Квалификация
12:20. Сергей Ткаченко, Данил Васильев
Лыжные гонки. Скиатлон 15 км, женщины. Финал
13:45. Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Валерия Тюленева
Конькобежный спорт. 3000 м, женщины. Финал
14:30. Надежда Морозова
Могул, мужчины. Вторая квалификация, финал
16:00, 17:30. Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков
Шорт-трек. 1000 м, мужчины. Квалификация.
17:00. Адиль Галиахметов
Шорт-трек. Смешанная эстафета. Квалификация, полуфинал, финал.
18:00. Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Ольга Тихонова, Яна Хан
Ранее на Играх-2022 состоялась официальная церемония открытия, а форма сборной Казахстана стала одной из самых стильных в Пекине.
Когда ждать медали? Полное расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2022 в Пекине
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