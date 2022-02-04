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Форма сборной Казахстана вошла в число самых стильных на Олимпийских играх в Пекине

Форма сборной Казахстана вошла в число самых стильных на Олимпийских играх в Пекине
©НОК
Новости спорта Олимпиада Зимняя Олимпиада

Международный олимпийский комитет представил список самых стильных форм национальных команд на зимних Играх 2022 года в Пекине. В числе отмеченных - олимпийская экипировка казахстанских атлетов, сообщает НОК РК.

"Казахстан сдал тест на моду", - так гласит заголовок Международного олимпийского комитета. "Синий и белый цвета коллекции олицетворяют лед и снег, а черный символизирует удачу", - отмечают в МОК. Стоит отметить, что год черного водяного тигра по восточному календарю, начало которого пришлось на старт Олимпийских игр, также не остался без внимания при выборе цветовой гаммы.

В своем обзоре МОК также процитировал авторитетное мировое издание Forbes, назвавший экипировку казахстанских спортсменов "модной дипломатией в лучшем виде". Отметим, что еще в прошлом году Forbes, а также другие мировые издания, в том числе WSJ и Vogue, включали олимпийскую форму Казахстана в рейтинг самых стильных на летних Играх в Токио.

Форма сборной Казахстана вошла в число самых стильных на Олимпийских играх в Пекине. Фото 1


"Мы снова в тренде, потому что мы с самого начала ориентировались на качество и знали, что делаем. Мы создавали форму для спортсменов и с помощью спортсменов, и этот подход полностью оправдался. Напомню, что в процессе выбора дизайна, цветовой гаммы, качества и комплектации формы участвовали сами атлеты. Они выбирали образцы формы, ткани, дизайн и давали детальные и дельные замечания на основе прошлого опыта. Второй момент, который повлиял на выбор производителя формы, - наличие собственного высокотехнологичного производства, качество исполнения, наличие тканей на складах, производственные мощности, а также гарантии производства формы, которая не только соответствовала бы всем пожеланиям атлетов, но также гарантировала бы нам поставку в срок. Необходимо было учитывать и технологические особенности производства формы для зимней Олимпиады. В условиях пандемии, когда до сих пор актуален логистический коллапс, мало кто мог дать нам какие-либо гарантии, а мировые лидеры в изготовлении спортивной зимней экипировки не укладывались в наши временные рамки, цена была неоправданно завышена. Не стоит забывать, что отечественная компания также участвовала в производстве спортивной экипировки настолько, насколько позволили ему производственные мощности. Это был непростой проект, но мы справились и сделали так, как нужно для спортсменов. Отмечу, что это было нашей главной целью - чтобы наша команда с гордостью носила форму, представляя свою страну", - прокомментировал генеральный секретарь НОК Андрей Крюков.

Форма сборной Казахстана вошла в число самых стильных на Олимпийских играх в Пекине. Фото 2

"Тут, на самом деле, существует только два подхода: можно идти на поводу у отдельных псевдо-экспертов и шить форму, которую спортсмены не захотят надевать и будут чувствовать себя некомфортно, что уже было в истории, а можно делать так, чтобы мировые издания выбирали из сотен костюмов казахстанскую экипировку и ставили их в один ряд с такими мировыми брендами, как Ralph Lauren, Lacoste или Bogner, и, самое главное, чтобы атлетам было комфортно, они шли с гордо поднятой головой и осознанием того, что страна заботится о них", - добавил Крюков.

"В нашем приоритете всегда стоит забота о спортсмене", - подчеркнули в НОК.

Напомним, коллекции олимпийской экипировки создал Дмитрий Шишкин, дизайнер и основатель российского бренда SHISHKIN. Кроме этого, часть экипировки была произведена казахстанским производителем спортивной одежды Zibroo. В итоге на Играх в Пекине сборная Казахстана экипирована в форму, которая соответствует самым высоким требованиям, использует эко-решения в производстве и мировые тренды в дизайне одежды. 

Наряду с Казахстаном Международный олимпийский комитет и Forbes выделили образы олимпийцев из США, Канады, России, Китая, Швеции и Германии.

Форма сборной Казахстана вошла в число самых стильных на Олимпийских играх в Пекине. Фото 3

Напомним, что уже сегодня, 4 февраля, состоится официальное открытие зимних Игр 2022 года. Торжественная церемония пройдет на Пекинском национальном стадионе.

Знаменосцами сборной Казахстана станут Абзал Ажгалиев и Екатерина Айдова, которые предстанут на параде открытия в специальных костюмах.

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Метки:
Олимпиада-2022 Китай Зимние виды спорта

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