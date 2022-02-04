Казахстанская сборная прошлась на параде во время открытия Олимпийских игр в Пекине

Казахстанская сборная прошлась на параде во время открытия Олимпийских игр-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В параде атлетов на Национальном стадионе Пекина принимает участие 91 делегация.
Знаменосцы Казахстана - конькобежка Екатерина Айдова и шорт-трекист Абзал Ажгалиев - предстали в исторических образах Сакской царицы Томирис и доблестного казахского батыра.
Форма сборной Казахстана вошла в число самых стильных в Китае.
Олимпийские игры продлятся до 20 февраля. Казахстан представляют 34 атлета, которые участвуют в стартах по 8 видам спорта. С полным расписанием их выступлений можно ознакомиться здесь.
©НОК РК, Турар Казангапов
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