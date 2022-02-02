Когда ждать медали? Полное расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2022 в Пекине

В пятницу, 4 февраля, в Пекине состоится официальное открытие зимних Олимпийских игр-2022. А казахстанские спортсмены начнут соревнования уже на день раньше.
Vesti.kz предлагают вам ознакомиться с полным расписанием выступлений наших атлетов.
Начало - по времени Нур-Султана.
Могул, женщины. Первая квалификация
16:00. Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова, Олеся Граур
Могул, мужчины. Первая квалификация
17:45. Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков
Прыжки с трамплина. Мужчины. Квалификация
12:20. Сергей Ткаченко, Данил Васильев
Лыжные гонки. Скиатлон 15 км, женщины. Финал
13:45. Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Валерия Тюленева
Конькобежный спорт. 3000 м, женщины. Финал
14:30. Надежда Морозова
Могул, мужчины. Вторая квалификация, финал
16:00, 17:30. Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков
Шорт-трек. 1000 м, мужчины. Квалификация.
17:00. Адиль Галиахметов
Шорт-трек. Смешанная эстафета. Квалификация, полуфинал, финал.
18:00. Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Ольга Тихонова, Яна Хан
Лыжные гонки. Скиатлон 30 км, мужчины. Финал
13:00. Виталий Пухкало, Евгений Величко
Могул, женщины. Вторая квалификация. Финал
16:00. Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова, Олеся Граур
Прыжки с трамплина. HS-109 трамплин, мужчины. Первый раунд, финал
17:00. Сергей Ткаченко, Данил Васильев
Конькобежный спорт. 1500 м, женщины. Финал
14:30. Екатерина Айдова, Надежда Морозова
Биатлон. Индивидуальная гонка 15 км, женщины. Финал
15:00. Галина Вишневская-Шепоренко
Шорт-трек. 1000 м, мужчины. Четвертьфинал, полуфинал, финал
17:30. Адиль Галиахметов
Лыжные гонки. Спринт свободный стиль. Женщины. Квалификация, финал
14:00. Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Ирина Быкова
Лыжные гонки. Спринт свободный стиль. Мужчины. Квалификация, финал
14:00. Виталий Пухкало, Евгений Величко
Биатлон. Индивидуальная гонка 20 км, мужчины. Финал
14:30. Александр Мухин, Владислав Киреев
Конькобежный спорт. 1500 м, мужчины. Финал
14:30. Дмитрий Морозов
Горнолыжный спорт. Слалом, женщины. Первая и вторая попытки.
08:15, 11:45. Александра Троицкая
Лыжное двоеборье. Мужчины
14:00 - HS-109 трамплин, 17:00 - гонка на 10 км. Чингиз Ракпаров
Шорт-трек. 1500 м, мужчины. Четвертьфинал, полуфинал, финал.
17:00. Адиль Галиахметов, Денис Никиша
Шорт-трек. 1000 м, женщины. Квалификация.
17:00. Ольга Тихонова
Лыжные гонки. 10 км классический стиль, женщины. Финал
13:00. Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Валерия Тюленева
Фристайл-акробатика. Смешанная команда. Финал
17:00. Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева, Шерзод Хаширбаев
Лыжные гонки. 15 км классический стиль, мужчины. Финал
13:00. Виталий Пухкало, Евгений Величко
Биатлон. Спринт 7,5 км, женщины. Финал
15:00. Галина Вишневская-Шепоренко
Шорт-трек. 1000 м, женщины. Четвертьфинал, полуфинал, финал
17:00. Ольга Тихонова
Шорт-трек. 500 м, мужчины. Квалификация
17:00. Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Адиль Галиахметов
Прыжки с трамплина. HS-140 трамплин, мужчины. Квалификация
17:00. Сергей Ткаченко, Данил Васильев
Лыжные гонки. Эстафета 4х5 км, женщины. Финал
13:30. Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Валерия Тюленева
Конькобежный спорт. 500 м, мужчины. Финал
14:00. Иван Аржаников
Биатлон. Спринт 10 км, мужчины. Финал
15:00. Александр Мухин, Владислав Киреев
Прыжки с трамплина. HS-140 трамплин, мужчины. Первый раунд, финал
17:00. Сергей Ткаченко, Данил Васильев
Горнолыжный спорт. Слалом гигант, мужчины. Первая и вторая попытки
08:15, 11:15. Захар Кучин
Биатлон. Гонка преследования 10 км, женщины. Финал
15:00. Галина Вишневская-Шепоренко
Биатлон. Гонка преследования 12,5 км, мужчины. Финал
16:45. Александр Мухин, Владислав Киреев
Фристайл-акробатика. Акробатика, женщины. Квалификация
17:00. Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева
Шорт-трек. 500 м, мужчины. Четвертьфинал, финал
19:00. Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Адиль Галиахметов
Конькобежный спорт. 500 м, женщины. Финал
19:00. Екатерина Айдова
Фристайл-акробатика. Акробатика, женщины. Финал
17:00. Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева
Лыжные двоеборье. Мужчины
14:00 - HS-140 трамплин. 17:00 - гонка на 10 км. Чингиз Ракпаров
Фристайл-акробатика. Акробатика, мужчины. Квалификация
17:00. Шерзод Хаширбаев
Слалом, мужчины. Первая и вторая попытки
08:15, 11:45. Захар Кучин
Лыжные гонки. Командный спринт, женщины. Квалификация, финал
15:00. Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Валерия Тюленева, Ирина Быкова
Лыжные гонки. Командный спринт, мужчины. Квалификация, финал
15:00. Виталий Пухкало, Евгений Величко
Фристайл-акробатика. Акробатика, мужчины. Финал
17:00. Шерзод Хаширбаев
Шорт-трек. 1500 м, женщины. Четвертьфинал, полуфинал, финал
17:30. Ольга Тихонова
Конькобежный спорт. 1000 м, женщины. Финал
14:30. Екатерина Айдова, Надежда Морозов
Конькобежный спорт. 1000 м, мужчины. Финал
14:30. Денис Кузин, Иван Аржаников
Биатлон. Масс-старт 15 км, мужчины. Финал
15:00. Александр Мухин, Владислав Киреев
Лыжные гонки. Масс-старт 50 км, мужчины. Квалификация
12:00. Виталий Пухкало, Евгений Величко
Конькобежный спорт. Масс-старт, женщины. Финал
13:00. Надежда Морозова
Конькобежный спорт. Масс-старт, мужчины. Финал
13:00. Дмитрий Морозов Д
Биатлон. Масс-старт 12,5 км, женщины. Финал
15:00. Галина Вишневская-Шепоренко
Лыжные гонки. Масс-старт 30 км, женщины. Квалификация
12:30. Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Валерия Тюленева, Ирина Быкова
Фото: НОК РК©
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