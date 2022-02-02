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Когда ждать медали? Полное расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2022 в Пекине

Когда ждать медали? Полное расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2022 в Пекине
©НОК РК
Новости спорта Олимпиада Зимняя Олимпиада

В пятницу, 4 февраля, в Пекине состоится официальное открытие зимних Олимпийских игр-2022. А казахстанские спортсмены начнут соревнования уже на день раньше.

Vesti.kz предлагают вам ознакомиться с полным расписанием выступлений наших атлетов.

Начало - по времени Нур-Султана.

3 февраля


Могул, женщины. Первая квалификация
16:00. Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова, Олеся Граур

Могул, мужчины. Первая квалификация
17:45. Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков

5 февраля

Прыжки с трамплина. Мужчины. Квалификация
12:20. Сергей Ткаченко, Данил Васильев

Лыжные гонки. Скиатлон 15 км, женщины. Финал
13:45. Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Валерия Тюленева

Конькобежный спорт. 3000 м, женщины. Финал
14:30. Надежда Морозова

Могул, мужчины. Вторая квалификация, финал
16:00, 17:30. Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков

Шорт-трек. 1000 м, мужчины. Квалификация.
17:00. Адиль Галиахметов

Шорт-трек. Смешанная эстафета. Квалификация, полуфинал, финал.
18:00. Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Ольга Тихонова, Яна Хан

Когда ждать медали? Полное расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2022 в Пекине. Фото 1

6 февраля

Лыжные гонки. Скиатлон 30 км, мужчины. Финал
13:00. Виталий Пухкало, Евгений Величко

Могул, женщины. Вторая квалификация. Финал
16:00. Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова, Олеся Граур

Прыжки с трамплина. HS-109 трамплин, мужчины. Первый раунд, финал
17:00. Сергей Ткаченко, Данил Васильев

7 февраля

Конькобежный спорт. 1500 м, женщины. Финал
14:30. Екатерина Айдова, Надежда Морозова

Биатлон. Индивидуальная гонка 15 км, женщины. Финал
15:00. Галина Вишневская-Шепоренко

Шорт-трек. 1000 м, мужчины. Четвертьфинал, полуфинал, финал
17:30. Адиль Галиахметов

8 февраля

Лыжные гонки. Спринт свободный стиль. Женщины. Квалификация, финал
14:00. Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Ирина Быкова

Лыжные гонки. Спринт свободный стиль. Мужчины. Квалификация, финал
14:00. Виталий Пухкало, Евгений Величко

Биатлон. Индивидуальная гонка 20 км, мужчины. Финал
14:30. Александр Мухин, Владислав Киреев

Конькобежный спорт. 1500 м, мужчины. Финал
14:30. Дмитрий Морозов

9 февраля

Горнолыжный спорт. Слалом, женщины. Первая и вторая попытки.
08:15, 11:45. Александра Троицкая

Лыжное двоеборье. Мужчины
14:00 - HS-109 трамплин, 17:00 - гонка на 10 км. Чингиз Ракпаров

Шорт-трек. 1500 м, мужчины. Четвертьфинал, полуфинал, финал.
17:00. Адиль Галиахметов, Денис Никиша

Шорт-трек. 1000 м, женщины. Квалификация.
17:00. Ольга Тихонова

Когда ждать медали? Полное расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2022 в Пекине. Фото 2

10 февраля

Лыжные гонки. 10 км классический стиль, женщины. Финал
13:00. Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Валерия Тюленева

Фристайл-акробатика. Смешанная команда. Финал
17:00. Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева, Шерзод Хаширбаев

11 февраля

Лыжные гонки. 15 км классический стиль, мужчины. Финал
13:00. Виталий Пухкало, Евгений Величко

Биатлон. Спринт 7,5 км, женщины. Финал
15:00. Галина Вишневская-Шепоренко

Шорт-трек. 1000 м, женщины. Четвертьфинал, полуфинал, финал
17:00. Ольга Тихонова

Шорт-трек. 500 м, мужчины. Квалификация
17:00. Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Адиль Галиахметов

Прыжки с трамплина. HS-140 трамплин, мужчины. Квалификация
17:00. Сергей Ткаченко, Данил Васильев

12 февраля

Лыжные гонки. Эстафета 4х5 км, женщины. Финал
13:30. Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Валерия Тюленева

Конькобежный спорт. 500 м, мужчины. Финал
14:00. Иван Аржаников

Биатлон. Спринт 10 км, мужчины. Финал
15:00. Александр Мухин, Владислав Киреев

Прыжки с трамплина. HS-140 трамплин, мужчины. Первый раунд, финал
17:00. Сергей Ткаченко, Данил Васильев

13 февраля

Горнолыжный спорт. Слалом гигант, мужчины. Первая и вторая попытки
08:15, 11:15. Захар Кучин

Биатлон. Гонка преследования 10 км, женщины. Финал
15:00. Галина Вишневская-Шепоренко

Биатлон. Гонка преследования 12,5 км, мужчины. Финал
16:45. Александр Мухин, Владислав Киреев

Фристайл-акробатика. Акробатика, женщины. Квалификация
17:00. Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева

Шорт-трек. 500 м, мужчины. Четвертьфинал, финал
19:00. Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Адиль Галиахметов

Конькобежный спорт. 500 м, женщины. Финал
19:00. Екатерина Айдова

14 февраля

Фристайл-акробатика. Акробатика, женщины. Финал
17:00. Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева

15 февраля

Лыжные двоеборье. Мужчины
14:00 - HS-140 трамплин. 17:00 - гонка на 10 км. Чингиз Ракпаров

Фристайл-акробатика. Акробатика, мужчины. Квалификация
17:00. Шерзод Хаширбаев

Когда ждать медали? Полное расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2022 в Пекине. Фото 3

16 февраля

Слалом, мужчины. Первая и вторая попытки
08:15, 11:45. Захар Кучин

Лыжные гонки. Командный спринт, женщины. Квалификация, финал
15:00. Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Валерия Тюленева, Ирина Быкова

Лыжные гонки. Командный спринт, мужчины. Квалификация, финал
15:00. Виталий Пухкало, Евгений Величко

Фристайл-акробатика. Акробатика, мужчины. Финал
17:00. Шерзод Хаширбаев

Шорт-трек. 1500 м, женщины. Четвертьфинал, полуфинал, финал
17:30. Ольга Тихонова

17 февраля

Конькобежный спорт. 1000 м, женщины. Финал
14:30. Екатерина Айдова, Надежда Морозов

18 февраля

Конькобежный спорт. 1000 м, мужчины. Финал
14:30. Денис Кузин, Иван Аржаников

Биатлон. Масс-старт 15 км, мужчины. Финал
15:00. Александр Мухин, Владислав Киреев

19 февраля

Лыжные гонки. Масс-старт 50 км, мужчины. Квалификация
12:00. Виталий Пухкало, Евгений Величко

Конькобежный спорт. Масс-старт, женщины. Финал
13:00. Надежда Морозова

Конькобежный спорт. Масс-старт, мужчины. Финал
13:00. Дмитрий Морозов Д

Биатлон. Масс-старт 12,5 км, женщины. Финал
15:00. Галина Вишневская-Шепоренко

20 февраля

Лыжные гонки. Масс-старт 30 км, женщины. Квалификация
12:30. Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Валерия Тюленева, Ирина Быкова

Когда ждать медали? Полное расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2022 в Пекине. Фото 4

Фото: НОК РК©

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Метки:
Олимпиада-2022 Китай Зимние виды спорта Галышева Юлия

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