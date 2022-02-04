Забравший у Казахстана. Чем Пекин удивляет на Олимпиаде-2022

Сегодня, 4 февраля, в столице Китая состоится официальная церемония открытия зимней Олимпиады-2022. На право проведения соревнований претендовал Алматы, он проиграл с разницей всего в четыре голоса.

Корреспондент Vesti.kz отправился на Игры с казахстанской делегацией и рассказывает, как в Пекине подготовились к главным зимним стартам четырехлетия.

Это уже вторая Олимпиада, которая проходит в условиях мировой пандемии. Власти Китая, изучив опыт Токио, который в августе принимал летние Игры, решили сделать ограничительные меры еще строже.

Начнем с того, что заехать в Пекин на Олимпиаду не так просто. Если Токио принимал всех делегатов, то здесь выставили обязательное условие - полная вакцинация от COVID-19.

За 14 дней до вылета каждый день необходимо заполнять форму HMS о состоянии здоровья. Это же нужно делать на протяжении всей Олимпиады.

Перед вылетом необходимо получить специальный Green health code – зеленый QR-код. Также нужно сдать два отрицательных ПЦР-теста (один за 96 часов, другой – за 72). Еще один QR-код необходимо заполнить для китайской таможни, в нем необходимо указать даже посадочные места в самолете.

После прохождения всех процедур с проверкой документов в аэропорту Пекина берут еще один ПЦР-тест.

Если в Токио, который проводил Олимпиаду-2020, результаты нужно было ждать в аэропорту, а тех, у кого выявили коронавирус, в город не выпускали, то в столице Китая все отправляются по месту дислокации и ждут результаты в номере.

Если тест окажется положительным, возьмут еще один. Если COVID подтвердится, то переселят в карантинный отель до выздоровления или же в больницу.

Казахстанская делегация прилетела в Пекин чартерным рейсом из Алматы 27 января. Перед этим НОК РК поселил всех на две недели на карантин, чтобы избежать ненужных контактов.

Все участники и делегаты Олимпиады в Пекине находятся в так называемом пузыре. И если в Токио за соблюдением ограничительных мер наблюдали волонтеры, а по истечении карантина передвижение по городу для журналистов было свободным, то в Китае все жестче.

В Пекине на олимпийских объектах везде дежурит охрана, установлены заборы, а въезды и выезды закрывают на замок.

Передвижение только на специальных шаттлах. Журналисты также могут пользоваться бесплатно поездом в случае, если нужно поехать на соревнования в горы, но и там за ними строго следят.

Погода в Пекине похожа на алматинскую этой зимой. Средняя температура воздуха - ноль градусов, солнечно, снега в городе нет, только в горных округах. При этом дует холодный ветер, как в Нур-Султане.

В самой столице Китая пройдут только соревнования в крытых помещениях. Остальные – в горных округах, чья отдаленность значительно дальше, чем в Алматы.

Из-за этого здесь пришлось организовать сразу три олимпийские деревни. Очевидно, что в Казахстане смогли бы ограничиться одной.

Но зато в Пекине преодолеть расстояние в 180 километров можно на скоростном поезде всего за 45 минут.

В олимпийскую деревню в самом Пекине заселились казахстанские шорт-трекисты и конькобежцы.

Представители же лыжных видов расположились в горнолыжном курорте Чжанцзякоу - в 180 километрах от Пекина.

Еще одна деревня расположена в ста километрах от столицы – пригороде под названием Яньцин, там казахстанцы не проживают.

На чем явно сэкономили организаторы Олимпиады, так это на сувенирной продукции. В плане разнообразия здесь явно проиграли предшествующим и летним, и зимним Играм.

Церемония открытия зимней Олимпиады-2022 года пройдет в Пекине на стадионе "Птичье гнездо". Знаменосцами от Казахстана будут победитель и призер этапов Кубка мира по шорт-треку Абзал Ажгалиев и конькобежка, чемпионка четырех континентов Екатерина Айдова.

Всего в Играх примут участие 34 казахстанских спортсмена, которые завоевали 87 лицензий в девяти видах спорта. С полным расписанием выступлений наших спортсменов можно ознакомиться здесь.

Фото: ©НОК РК: Турар Казангапов (1,7,11 Владислав Семенов (2,5, 8, 9, 10, 13, 14) Сали Сабиров (3, 4, 6); Vesti.kz (12)