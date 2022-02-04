Прямая трансляция церемонии открытия Олимпиады-2022 в Пекине

Сегодня, 4 февраля, состоится торжественная церемония открытия Олимпийских игр-2022 в Пекине, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Трансляция официального открытия начнется в 18:00 по времени Нур-Султана.
В прямом эфире церемонию покажут телеканалы "Хабар", Qazaqstan и Qazsport, а включения с олимпийских турниров будут вести несколько казахстанских каналов.
Прямая трансляция на Qazaqstan
Первые спортсмены из Казахстана уже стартовали в Пекине, а с полным расписанием выступлений наших атлетов можно ознакомиться здесь.
Забравший у Казахстана. Чем Пекин удивляет на Олимпиаде-2022
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