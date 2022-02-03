Павел Колмаков и Дмитрий Рейхерд не вышли в финал Олимпиады-2022 с первой попытки

Казахстанцы Павел Колмаков и Дмитрий Рейхерд выступили в квалификации в могуле на Олимпиаде-2022 в Пекине, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Им не удалось с первой попытки отобраться в финал квалификации, так как расположились за чертой первой десятки. В финал выходили 10 лучших спортсменов, остальные попадали во вторую квалификацию.

Рейхерд показал 12-й результат (75.43), а Колмаков - 17-й (74.09).

В мужской сетке, как и женской, были представлены по 30 спортсменов.

Ранее выступили казахстанские могулистки, более подробно об этом можно прочитать здесь.