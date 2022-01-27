Казахстан приобрел права на трансляцию Олимпиады-2022 в Пекине

Казахстанские телеканалы стали обладателями прав на трансляцию в Казахстане XXIV зимних Олимпийских игр, которые в феврале пройдут в Пекине, информирует распространенный пресс-релиз.

За выступлениями спортсменов на Играх-2022 можно будет следить в прямом эфире на телеканалах Qazaqstan, Qazsport, "Хабар" и El arna. Олимпиада пройдет в Китае с 4 по 20 февраля 2022 года.

Кто представит Казахстан на Олимпиаде-2022: названы имена спортсменов

Сборная Казахстана представлена 34 спортсменами, которые завоевали 87 лицензий. Наши соотечественники выступят в восьми видах спорта: биатлон, лыжные гонки, фристайл (могул, акробатика), шорт-трек, конькобежный спорт, горнолыжный спорт, прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье.



Помимо телевизионной трансляции, болельщики смогут посмотреть Олимпиаду на официальных сайтах телеканалов. Ранее были определены спортсмены, с которыми в Казахстане связывают надежды на высокие результаты.

Названы основные надежды Казахстана на Олимпиаде-2022 в Пекине