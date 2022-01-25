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Названы основные надежды Казахстана на Олимпиаде-2022 в Пекине

Названы основные надежды Казахстана на Олимпиаде-2022 в Пекине
©olympic.kz
Новости спорта Олимпиада Зимняя Олимпиада

В Национальном олимпийском комитете Казахстана назвали основные надежды на Олимпиаде-2022, которая стартует 4 феврале в Пекине, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Подробной информацией в преддверии главного старта четырехлетия поделился генеральный секретарь НОК Андрей Крюков, выступивший на специальной пресс-конференции.

"Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля. И осталось у нас не так много времени. Как было объявлено организаторами, ОИ в этот раз пройдут в трех кластерах: Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине. Впервые был принят подобный концепт. 

Кто представит Казахстан на Олимпиаде-2022: названы имена спортсменов

По предварительным данным, в Играх примут участие более 4 тысяч человек из 95 стран. Они разыграют 109 комплектов медалей. Нашу страну представят 34 спортсмена. Если говорить о количественном составе, то это меньше, чем на ОИ-2018 - тогда было 46.

Однако, если брать в расчет именно дисциплины, то число практически не изменилось - 87. Более того, в данный момент еще идет уточнение. И в течение ближайших дней список может дополниться. Напомню, что в Корее наши спортсмены выступили в 91 дисциплине.

Большинство квот завоевали лыжники. В их активе 35 лицензий. У конькобежцев - 12, биатлонистов - 12. Сразу хочу подчеркнуть, что биатлон недобрал в этот раз лицензий. Если сравнивать с 2018 годом, то почти вдвое. 

Далее. В шорт-треке у нас девять лицензий, в могуле - шесть, во фристайл-акробатике - четыре, прыжки на лыжах с трамплина - четыре, горнолыжный спорт - три, лыжное двоеборье - два.

Сейчас все спортсмены проходят заключительный этап подготовки. Он протекает в карантинных зонах, две из которых находятся в Казахстане и одна сосредоточена за границей. На базе "Алау" в Нур-Султане находятся команды по шорт-треку и конькобежному спорту. В Алматы готовятся представители таких видов спорта, как фристайл, горные лыжи, прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье.

Могулисты готовятся на "Шымбулаке", где для них построили трассу, идентичную с олимпийской. Ожидаем, что это поможет лучше адаптироваться к соревнованиям в рамках Олимпиады и понять все сложности этой самой трассы.

Также в карантине находятся все представители команд, куда входят водители, повара, врачи, массажисты, сервис-группы и так далее. Только таким образом мы можем обеспечить безопасность атлетов. 

Наш оперативный штаб работает круглосуточно. Мы со всеми на связи. Обстановка обновляется каждый день. И мы можем постоянно контролировать ситуацию в каждой карантинной зоне. Сегодня мы проведем онлайн-встречу с атлетами и представителями команд, где еще раз обсудим основные правила нахождения на Олимпиаде. 

Казахстанский биатлон представят опытнейшая Галина Вишневская-Шепоренко, Александр Мухин, Владислав Киреев; могул - Юлия Галышева, Аяулым Амренова, Олеся Граур, Анастасия Городко, Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков. Все спортсмены очень известные, не нуждаются в дополнительном представлении. Это наши основные надежды на ОИ в Пекине. Интересно, что вся комаyда представляет исключительно Усть-Каменогорск.

В акробатике выступит лидер команды Жанбота Алдабергенова, а также Акмаржан Калмурзаева и Шерзид Хаширбаев. 

Как говорил, у конькобежцев 12 лицензий. Они в этом сезоне выступили на всех этапах Кубка мира, показали хорошие результаты. В шорт-треке примут участие Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Ольга Тихонова, Яна Хан.

В двух дисциплинах горнолыжного спорта свои силы попробует Захар Кучин. Александра Троицкая выступит в женских соревнованиях. Сергей Ткаченко и Данил Васильев представят страну в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина.

Основная часть спортсменов отправится в Пекин 27 января чартерным рейсом из Нур-Султана с остановкой в Алматы. Другая вылетит в Пекин из Европы чуть позже - 29 января и 3 февраля. 

Делегацию, помимо спортсменов, составят тренеры, сервис-группы, комплексно-научные группы, механики, сотрудники штаба. Мы принимаем все меры безопасности, обеспечиваем всем необходимым.

Церемония открытия состоится 4 февраля. Нашими знаменосцами будут Абзал Ажгалиев и Екатерина Айдова. Оба являются опытными спортсменами. Для них готовятся уникальные костюмы, которые будут представлены впервые непосредственно на самой церемонии", - озвучил Крюков.

Напомним, Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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Метки:
Олимпиада-2022 Китай Зимние виды спорта Галышева Юлия Рейхерд Дмитрий Вишневская Галина Айдова Екатерина

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