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Официальный постер к бою GGG, скандал в Лиге чемпионов и крупное поражение "Барселоны". Главное к утру

Подборка от Vesti.kz.

Официальный постер к бою GGG, скандал в Лиге чемпионов и крупное поражение "Барселоны". Главное к утру
Фото: ФК "Барселона"©
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Стриминговый сервис DAZN представил официальный постер боя между чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО) и поляком Камилом Шереметой (21-0, 5 КО). Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ - "Истанбул Башакшехир" не был доигран из-за одного из арбитров. "Барселона" на своем поле была бита "Ювентусом" в ЛЧ. Vesti.kz представляют главные спортивные события к утру 9 декабря.

1. "Big Drama Show возвращается". Представлен официальный постер к рекордному бою Головкина.

2. Скандал в Лиге чемпионов. Футболисты ПСЖ и "Истанбул Башакшехир" обвинили арбитра в расизме и ушли с поля.

3. "Ювентус" в гостях разгромил "Барселону" в матче с участием Месси, дублем Роналду и незасчитанным голом.

4. Когда приедут чемпионы мира? Стало известно расписание матчей сборной Казахстана в отборе на ЧМ-2022.

5. "Я выйду на ринг с одним из лучших боксеров в мире". Шеремета прибыл в США на бой с Головкиным и сделал заявление.

6. Чемпионы мира и обидчики авторитетов. С кем сборная Казахстана сыграет в отборе на ЧМ-2022.

7. Новый дирижер в "Барысе". Михайлис нашел способ играть без Дица и других легионеров в КХЛ.

8. Вратарь сборной Казахстана и участника еврокубков готов вернуться в родной клуб.

 

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Метки:
Лига чемпионов Барселона Ювентус Головкин-Шеремета Шеремета Камил Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Сборная РК по футболу
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