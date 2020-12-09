Официальный постер к бою GGG, скандал в Лиге чемпионов и крупное поражение "Барселоны". Главное к утру

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Стриминговый сервис DAZN представил официальный постер боя между чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО) и поляком Камилом Шереметой (21-0, 5 КО). Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ - "Истанбул Башакшехир" не был доигран из-за одного из арбитров. "Барселона" на своем поле была бита "Ювентусом" в ЛЧ. Vesti.kz представляют главные спортивные события к утру 9 декабря.