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Скандал в Лиге чемпионов. Футболисты ПСЖ и "Истанбул Башакшехир" обвинили арбитра в расизме и ушли с поля

В деле также замешаны игрок и ассистент тренера.

Скандал в Лиге чемпионов. Футболисты ПСЖ и "Истанбул Башакшехир" обвинили арбитра в расизме и ушли с поля
Фото: sports.yahoo.com
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
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Международным скандалом обернулся матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором ПСЖ принимал "Истанбул Башакшехир", сообщает корреспондент Vesti.kz. Футболисты обеих команд покинули поле, обвинив в расизме одного из арбитров.

Так, по некоторым данным, резервного арбитра матча Себастьяна Колтеску обвинили в оскорблениях на расовой почве в адрес нападающего турецкого клуба Демба Ба. Также есть информация, что футболист вступился за ассистента тренера, в адрес которого перед этим неприятно высказался Колтеску.

Футболисты покинули поле и отказываются выходить. Пока неизвестно, будет ли возобновлена встреча или же ее доиграют в другой день.

Инцидент произошел в первом тайме, на табло была нулевая ничья.

 

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