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"Ювентус" в гостях разгромил "Барселону" в матче с участием Месси, дублем Роналду и незасчитанным голом

При этом португальца еще и заменили.

"Ювентус" в гостях разгромил "Барселону" в матче с участием Месси, дублем Роналду и незасчитанным голом
Фото: dnaindia.com
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
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Туринский "Ювентус" одержал уверенную победу в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов над "Барселоной", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Испании на стадионе "Камп Ноу" и завершилась победой гостей со счетом 3:0. 

Стоит отметить, что звездные футболисты команд Криштиану Роналду и Лионель Месси вышли в стартовых составах. Только аргентинец результативными действиями не отметился, а португалец оформил дубль, дважды пробив пенальти - на 13-й и 52-й минутах. 

Еще один гол в составе "Ювентуса" в ворота "Барселоны" на 20-й минуте забил Вестон Маккенни. Также на 75-й минуте четвертый матч хозяевам отправил Леонардо Бонуччи, но взятие ворот не было засчитано после просмотра VAR из-за офсайда.

На второй добавленной к матчу минуте Роналду был заменен на Федерико Кьеза, а Месси отыграл весь матч.

Отметим, что "Ювентус" и "Барселона" уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, но имели равное количество очков. Теперь же туринский клуб занял первое место в группе G. 

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Метки:
Ювентус Роналду Криштиану Барселона Месси Лионель Лига чемпионов

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