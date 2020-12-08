Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Чемпионы мира и обидчики авторитетов. С кем сборная Казахстана сыграет в отборе на ЧМ-2022

Этот турнир для команды будет необычный.

Чемпионы мира и обидчики авторитетов. С кем сборная Казахстана сыграет в отборе на ЧМ-2022
Фото: archyde.com©
Новости спорта Футбол Сборные
2

Сборная Казахстана по футболу впервые в своей истории сыграет с действующим чемпионом мира и впервые под эгидой УЕФА выступит в отборочной группе, где будет всего пять команд. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о соперниках национальной команды и том, как с некоторыми из них она играла ранее.

Франция

Безоговорочным фаворитом группы D, куда попала сборная Казахстана, является Франция. Из первой корзины ранее команда не встречалась с Испанией, Италией и, собственно, Францией. И вот жребий, можно сказать, благоволил - два матча в 2021 году с действующими чемпионами мира. Такого в истории отечественного футбола еще не было. Ранее национальная команда играла с победителями мировых первенств Англией и Германией, но их успехи были в прошлом или, как у немцев (ЧМ-2014), еще и в будущем.

Французы после триумфа на ЧМ-2018 уверенно вышли с первого места на Евро-2020, а в последней Лиге наций они квалифицировались в финальную часть турнира.



Наличие таких звезд в составе, как Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Оливье Жиру, Корентен Толиссо, Виссам Бен Йеддер, Кингсли Коман, Поль Погба, Рафаэль Варан, Нголо Канте, Бенжамен Павар и других небезысвестных исполнителей говорит само за себя. Руководит ими Дидье Дешам. В рейтинге ФИФА команда занимает второе место.

Ранее на уровне национальных сборных Казахстан и Франция не встречались. Зато было несколько противостояний среди молодежных команд, на клубном уровне - "Астана" против "Ренна" и "Кайрат" против "Бордо", а также матчи в женском футболе (Лига чемпионов и сборные). Последняя игра женских сборных, обернувшаяся разгромом казахстанок (0:12), запомнилась также эмоциями вратаря нашей команды Ирины Сандаловой.

Украина

Летом 2021 года исполнится пять лет, как сборной Украины руководит Андрей Шевченко. При этом специалисте команда успешно выступила в первой Лиге наций, пойдя на повышение в дивизион A, уверенно пробилась в финальную часть Евро-2020, набрав четыре из шести очков с действующими обладателями трофея сборной Португалии.

Во втором розыгрыше Лиги наций Украина в компании Германии, Испании и Швейцарии сохранила прописку в дивизионе А - на понижение пошли швейцарцы. В октябре команда Шевченко потерпела в товарищеском матче в Париже разгромное поражение от Франции (1:7), а затем в Киеве обыграла Испанию - 1:0. Сейчас команда располагается на 24-м месте в рейтинге ФИФА.



В команде на ведущих ролях вратари Андрей Пятов, Андрей Лунин и Георгий Бущан. В обороне самыми опытными являются: Николай Матвиенко, Александр Караваев, Сергей Кривцов, Эдуард Соболь и Виталий Миколенко. В полузащите выделяются: Андрей Ярмоленко, Тарас Степанкнко, Александр Зинченко, Сергей Сидорчук, Руслан Малиновский и Виктор Цыганков. Среди нападающих лучшие голевые показатели у Романа Яремчука - семь мячей в 19-ти матчах. Также недавно в команду вызывались полузащитники Роман Безус и Евгений Коноплянка.

На уровне сборных Украина и Казахстан встречались в отборочном турнире ЧМ-2006 и в квалификации ЧМ-2010. Во всех четырех матчах соперник нашей команды побеждал. Осенью 2004 года в Алматы Украина вырвала три очка на последней минуте - 2:1, а летом 2005 в Киеве одержала победу со счетом 2:0. Один из голов забил Шевченко.

Осенью 2008 в Алматы Шевченко снова забил, тогда Украина победила со счетом 3:1, а в Киеве летом 2009 хозяева выиграли со счетом 2:1. Мячами в ворота украинцев в трех играх отметились Андрей Карпович (2004), Сергей Остапенко (2008) и Танат Нусербаев (2009).

Финляндия

Сборная Финляндии сейчас занимает 54 место в рейтинге ФИФА. Абсолютным лидером и самым звездным игроком команды является Теэму Пукки из английского "Норвича". В сборной он сыграл 80 матчей и забил 25 голов.

Соперник сборной Казахстана выступит на Евро-2020, куда пробился по итогам отборочной кампании, финишировав вслед за Италией.

11 ноября финны в товарищеском матче обыграли в Париже Францию - 2:0. В Лиге наций они сохранили прописку в дивизионе B.



Со сборной Казахстана Финляндия играла в квалификации Евро-2008. В Алматы осенью 2006 года финны выиграли со счетом 2:0, а летом 2007 в Тампере одержали минимальную победу - 2:1. Гол в составе нашей команды забил Дмитрий Бяков.  

Босния и Герцеговина

Боснийцы могли пробиться на Евро-2020 через стыковые матчи Лиги наций. Но уступили Северной Ирландии в полуфинале плей-офф. В новом розыгрыше турнира соперник сборной Казахстана не сумел удержаться в дивизионе A, заняв последнее место в группе с Италией, Нидерландами и Польшей, отобрав при этом у первых двух очки. Сейчас Босния и Герцеговина в рейтинге ФИФА занимает 55 место. В истории команды лишь один крупный турнир - чемпионат мира 2014 года в Бразилии, где боснийцы в группе с Аргентиной, Нигерией и Ираном заняли третье место.



Лидерами сборной Боснии и Герцеговины являются такие игроки, как Эдин Джеко ("Рома", Италия), Сеад Колашинац ("Арсенал", Англия), Эдин Вишча ("Истанбул ББ", Турция) и Миралем Пьянич ("Барселона", Испания).

Ранее команда Казахстана не встречалась с этим соперником.

Ниже Таджикистана. Сборная Казахстана после провала в Лиге наций упала в рейтинге ФИФА

Напомним, сборная Казахстана заняла последнее место в группе 4 дивизиона D Лиги наций и в стыковых матчах с Молдовой поборется за право сохранить прописку. В рейтинге ФИФА национальная команда располагается на 122 месте, потеряв три позиции. Отборочный турнир ЧМ-2022 стартует в марте следующего года. Групповая стадия завершится в ноябре 2021. 

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Франция Украина Финляндия Босния и Герцеговина Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу Чемпионат мира по футболу Лига наций Мбаппе Килиан Гризманн Антуан Шевченко Андрей

Ссылки по теме:

Новости
Вчера
22:34
Футбол

"В Казахстане, наверное, будет трудно". Украинский эксперт оценил итоги жеребьевки отбора ЧМ-2022
Вчера
21:14
Футбол

Сборная Казахстана по футзалу разгромила соперника в первом матче отбора на Евро-2022
Вчера
12:26
Футбол

За одного Мбаппе 90 Зайнутдиновых. Самые дорогие игроки соперников Казахстана по отбору на ЧМ-2022
Вчера
02:21
Футбол

Когда приедут чемпионы мира? Стало известно расписание матчей сборной Казахстана в отборе на ЧМ-2022
8 декабря
19:26
Футбол

"Никто не рад встрече с Казахстаном". Обозреватель France Football высказался о жеребьевке отбора на ЧМ-2022
8 декабря
00:13
Футбол

Казахстан против чемпиона мира. Итоги жеребьевки отбора на ЧМ-2022 и состав групп
7 декабря
23:43
Футбол

Казахстан сыграет с действующим чемпионом мира в отборе на ЧМ-2022
7 декабря
23:17
Футбол

Сборная Казахстана по футзалу впервые проведет домашний матч не в Алматы
7 декабря
22:39
Футбол

Сборная Казахстана понесла потери перед матчем квалификации футзального Евро
7 декабря
12:00
Футбол

С кем сыграет Казахстан? Прямая трансляция жеребьевки квалификации ЧМ-2022
6 декабря
17:52
Футбол

Казахстан в отборе на ЧМ-2022 попадет в "группу смерти"? Худшие и лучшие расклады жеребьевки
6 декабря
16:02
Футбол

Сборная Казахстана узнала календарь матчей в отборе на чемпионат мира-2022
4 декабря
23:54
Футбол

Соперников почти не осталось. С кем сборная Казахстана еще не встречалась в Европе
27 ноября
16:37
Футбол

Казахстан на своем месте. Стали известны составы корзин квалификации ЧМ-2022 по футболу в Катаре
27 ноября
14:01
Футбол

"За "Кайрат" не стыдно, а за сборную - стыдно". Боранбаев высказался о необходимости отставки КФФ
26 ноября
16:58
Футбол

Ниже Таджикистана. Сборная Казахстана после провала в Лиге наций упала в рейтинге ФИФА
26 ноября
15:17
Живи спортом

Марадона, Брайант, Ушкемпиров, отец Хабиба... Великие чемпионы, ушедшие в 2020
21 ноября
08:20
Футбол

Стала известна сумма премиальных сборной Казахстана за выступление в Лиге наций
20 ноября
22:15
Футбол

Вайсс может сменить Билека на посту главного тренера сборной Казахстана
20 ноября
16:52
Футбол

Опередил игроков "Наполи" и "Манчестер Сити". Полузащитник "Астаны" стал лучшим ассистентом Лиги наций
19 ноября
21:23
Футбол

Стали известны премиальные сборной Литвы за победу над Казахстаном в Лиге наций
19 ноября
20:38
Футбол

"Нет стержня и игровой модели". Экс-футболист сборной Литвы и клубов КПЛ объяснил поражение Казахстана в Лиге наций
19 ноября
19:33
Футбол

Голы от Роналду и чемпионов Европы. Как ранее сборная Казахстана терпела драматичные поражения
19 ноября
17:58
Футбол

"Везде кричим, что проиграли, но нужно искать причины". Чебурин - о провале сборных, удалении Куата и предложении возглавить Казахстан
19 ноября
14:51
Футбол

Куат получил красную и подставил сборную. До этого были удаления в Лиге Европы, а началось все в 19 лет
19 ноября
14:14
Футбол

Появились подробности об увольнении Билека из сборной Казахстана
19 ноября
11:50
Футбол

Назван преемник Билека на посту главного тренера сборной Казахстана
19 ноября
09:33
Футбол

Сборная футболистов КПЛ вышла в дивизион В Лиги наций
19 ноября
08:26
Футбол

Стала известна корзина сборной Казахстана при жеребьевке чемпионата мира-2022
19 ноября
07:52
Футбол

Назван лучший игрок сборной Казахстана в матче Лиги наций с Литвой
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика