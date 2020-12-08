Чемпионы мира и обидчики авторитетов. С кем сборная Казахстана сыграет в отборе на ЧМ-2022

Сборная Казахстана по футболу впервые в своей истории сыграет с действующим чемпионом мира и впервые под эгидой УЕФА выступит в отборочной группе, где будет всего пять команд. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о соперниках национальной команды и том, как с некоторыми из них она играла ранее.



Франция



Безоговорочным фаворитом группы D, куда попала сборная Казахстана, является Франция. Из первой корзины ранее команда не встречалась с Испанией, Италией и, собственно, Францией. И вот жребий, можно сказать, благоволил - два матча в 2021 году с действующими чемпионами мира. Такого в истории отечественного футбола еще не было. Ранее национальная команда играла с победителями мировых первенств Англией и Германией, но их успехи были в прошлом или, как у немцев (ЧМ-2014), еще и в будущем.



Французы после триумфа на ЧМ-2018 уверенно вышли с первого места на Евро-2020, а в последней Лиге наций они квалифицировались в финальную часть турнира.







Наличие таких звезд в составе, как Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Оливье Жиру, Корентен Толиссо, Виссам Бен Йеддер, Кингсли Коман, Поль Погба, Рафаэль Варан, Нголо Канте, Бенжамен Павар и других небезысвестных исполнителей говорит само за себя. Руководит ими Дидье Дешам. В рейтинге ФИФА команда занимает второе место.



Ранее на уровне национальных сборных Казахстан и Франция не встречались. Зато было несколько противостояний среди молодежных команд, на клубном уровне - "Астана" против "Ренна" и "Кайрат" против "Бордо", а также матчи в женском футболе (Лига чемпионов и сборные). Последняя игра женских сборных, обернувшаяся разгромом казахстанок (0:12), запомнилась также эмоциями вратаря нашей команды Ирины Сандаловой.



Украина



Летом 2021 года исполнится пять лет, как сборной Украины руководит Андрей Шевченко. При этом специалисте команда успешно выступила в первой Лиге наций, пойдя на повышение в дивизион A, уверенно пробилась в финальную часть Евро-2020, набрав четыре из шести очков с действующими обладателями трофея сборной Португалии.



Во втором розыгрыше Лиги наций Украина в компании Германии, Испании и Швейцарии сохранила прописку в дивизионе А - на понижение пошли швейцарцы. В октябре команда Шевченко потерпела в товарищеском матче в Париже разгромное поражение от Франции (1:7), а затем в Киеве обыграла Испанию - 1:0. Сейчас команда располагается на 24-м месте в рейтинге ФИФА.







В команде на ведущих ролях вратари Андрей Пятов, Андрей Лунин и Георгий Бущан. В обороне самыми опытными являются: Николай Матвиенко, Александр Караваев, Сергей Кривцов, Эдуард Соболь и Виталий Миколенко. В полузащите выделяются: Андрей Ярмоленко, Тарас Степанкнко, Александр Зинченко, Сергей Сидорчук, Руслан Малиновский и Виктор Цыганков. Среди нападающих лучшие голевые показатели у Романа Яремчука - семь мячей в 19-ти матчах. Также недавно в команду вызывались полузащитники Роман Безус и Евгений Коноплянка.



На уровне сборных Украина и Казахстан встречались в отборочном турнире ЧМ-2006 и в квалификации ЧМ-2010. Во всех четырех матчах соперник нашей команды побеждал. Осенью 2004 года в Алматы Украина вырвала три очка на последней минуте - 2:1, а летом 2005 в Киеве одержала победу со счетом 2:0. Один из голов забил Шевченко.



Осенью 2008 в Алматы Шевченко снова забил, тогда Украина победила со счетом 3:1, а в Киеве летом 2009 хозяева выиграли со счетом 2:1. Мячами в ворота украинцев в трех играх отметились Андрей Карпович (2004), Сергей Остапенко (2008) и Танат Нусербаев (2009).



Финляндия



Сборная Финляндии сейчас занимает 54 место в рейтинге ФИФА. Абсолютным лидером и самым звездным игроком команды является Теэму Пукки из английского "Норвича". В сборной он сыграл 80 матчей и забил 25 голов.



Соперник сборной Казахстана выступит на Евро-2020, куда пробился по итогам отборочной кампании, финишировав вслед за Италией.



11 ноября финны в товарищеском матче обыграли в Париже Францию - 2:0. В Лиге наций они сохранили прописку в дивизионе B.







Со сборной Казахстана Финляндия играла в квалификации Евро-2008. В Алматы осенью 2006 года финны выиграли со счетом 2:0, а летом 2007 в Тампере одержали минимальную победу - 2:1. Гол в составе нашей команды забил Дмитрий Бяков.



Босния и Герцеговина



Боснийцы могли пробиться на Евро-2020 через стыковые матчи Лиги наций. Но уступили Северной Ирландии в полуфинале плей-офф. В новом розыгрыше турнира соперник сборной Казахстана не сумел удержаться в дивизионе A, заняв последнее место в группе с Италией, Нидерландами и Польшей, отобрав при этом у первых двух очки. Сейчас Босния и Герцеговина в рейтинге ФИФА занимает 55 место. В истории команды лишь один крупный турнир - чемпионат мира 2014 года в Бразилии, где боснийцы в группе с Аргентиной, Нигерией и Ираном заняли третье место.







Лидерами сборной Боснии и Герцеговины являются такие игроки, как Эдин Джеко ("Рома", Италия), Сеад Колашинац ("Арсенал", Англия), Эдин Вишча ("Истанбул ББ", Турция) и Миралем Пьянич ("Барселона", Испания).



Ранее команда Казахстана не встречалась с этим соперником.



Ниже Таджикистана. Сборная Казахстана после провала в Лиге наций упала в рейтинге ФИФА



Напомним, сборная Казахстана заняла последнее место в группе 4 дивизиона D Лиги наций и в стыковых матчах с Молдовой поборется за право сохранить прописку. В рейтинге ФИФА национальная команда располагается на 122 месте, потеряв три позиции. Отборочный турнир ЧМ-2022 стартует в марте следующего года. Групповая стадия завершится в ноябре 2021.