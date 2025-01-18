В матче Казахстана на Универсиаде состоялся камбэк. Стал известен соперник по плей-офф

Сборная Казахстана по хоккею уступила в заключительном матче группы A на Универсиаде-2025 в Турине (Италия), сообщают Vesti.kz.

Команда Олега Болякина сыграла с командой Чехии и уступила со счетом 1:3.

В конце первого периода сборная Казахстана вышла вперед после шайбы Адиля Бейсембаева.

Под конец второго периода Матей Колда сравнял счет. Окончательный результат был оформлен в заключительном отрезке матча. Отличились Милан Брешко и Самюэль Чренка.

Таким образом, Казахстан, набрав семь очков, финишировал на третьем месте в группе. У Чехии 11 очков, а у Канады - девять.

Напомним, ранее в рамках Универсиады подопечные Болякина разгромили Швецию (9:2), разгромно обыграли Южную Корею (7:1) и драматично уступили Канаде (3:4Б).

В 1/4 финала Казахстан сыграет против Словакии. Игра пройдет 19 января.

Другие четвертьфинальные пары сложились следующим образом: Чехия - Украина, США - Южная Корея и Канада - Япония.