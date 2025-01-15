19-летняя казахстанка объяснила свой триумф на Универсиаде-2025 - взяла два золота

Казахстанская фристайлистка Анастасия Городко прокомментировала свое успешное выступление на зимней Универсиаде-2025, проходящей в Турине (Италия), передают Vesti.kz.

19-летняя Городко стала двукратной чемпионкой Универсиады-2025. За два дня соревнований она выиграла две золотые медали - в параллельном могуле и по фристайл-могулу.

- Задача максимум выполнена, - сказала спортсменка в интервью Qazsport.

- Сложнее было в полуфинале или в финале?

- Наверное, финал ехать сложнее было, потому что ехали с Аяулым Амреновой (казахстанкой). Все равно, когда рядом друг, это по-другому ощущается на самом деле.

- Сегодня какое чувство было? После вчера не расслабило?

- Нет, наоборот - вчерашняя победа как-то придала мне уверенности на сегодняшний день, и я была готова на сто процентов!

Ранее стало известно место Казахстана в медальном зачете Универсиады-2025.

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