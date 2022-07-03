Звездный боец UFC ударил журналиста

Американский боец смешанного стиля Нейт Диаз (20-13) "отличился" на турнире UFC 276 в Лас-Вегасе (Невада, США), где он присутствовал в качестве зрителя. В соцсетях было опубликовано видео, на котором видно, как Нейт ударил журналиста, беседовавшего с ним, передает корреспондент Vesti.kz.

Как оказалось, пострадавшим стал популярный блогер Кайл Форгард, являющийся автором YouTube-канала NELK. Что стало причиной такого поведения Диаза - неизвестно:

Напомним, что Нейту 37 лет, и он известен в первую очередь по великому противостоянию с ирландцем Конором МакГрегором. Сейчас на счету опытного полусредневеса серия из двух поражений.

Ранее на этом же турнире охрана предотвратила драку между двумя топовыми легковесами.

"Осталось недолго". Боец казахстанской команды обратился к чемпиону UFC

Новый выпуск на нашем YouTube-канале. Откровенно поговорили с Ильей Ильиным: