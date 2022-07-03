Звездный боец UFC ударил журналиста

Американский боец смешанного стиля Нейт Диаз (20-13) "отличился" на турнире UFC 276 в Лас-Вегасе (Невада, США), где он присутствовал в качестве зрителя. В соцсетях было опубликовано видео, на котором видно, как Нейт ударил журналиста, беседовавшего с ним, передает корреспондент Vesti.kz.
Как оказалось, пострадавшим стал популярный блогер Кайл Форгард, являющийся автором YouTube-канала NELK. Что стало причиной такого поведения Диаза - неизвестно:
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