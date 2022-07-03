Охрана предотвратила драку между Порье и Чендлером на турнире UFC

Большое количество звездных бойцов UFC присутствует на 276-м номерном турнире в Лас-Вегасе (Невада, США). Без инцидентов тоже не обошлось - охране пришлось разнимать двух топовых файтеров, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Потасовка прямо во время ивента завязалась между топовыми легковесами из США - Дастином Порье (28-7-0-1) и Майклом Чендлером (23-7). В итоге драки удалось избежать благодаря слаженным действиям службы безопасности арены.
Вполне вероятно, что после этого в UFC задумаются над организацией поединка между бойцами. 33-летний Порье занимает второе место в рейтинге легкого веса, а 36-летний Чендлер - пятое.
Wow 🤩 @DustinPoirier vs @MikeChandlerMMA pic.twitter.com/Dw7aYb9ueV— GILBERT BURNS DURINHO (@GilbertDurinho) July 3, 2022
В последнем поединке Дастин проиграл сабмишеном чемпиону Чарльзу Оливейре, а вот Майкл жестко нокаутировал ветерана Тони Фергюсона.
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