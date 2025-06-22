Как завершился главный бой на турнире UFC с участием казаха

В Баку (Азербайджан) прошел турнир UFC, в главном событии которого сошлись американские полутяжеловесы Халил Раунтри (15-6) и Джамал Хилл (12-4), передают Vesti.kz.

По итогам пяти раундов победу единогласным решением судей одержал Раунтри. Судейские записки - 50-45, 49-46 и 50-45.

Для Раунтри эта победа стала 15-й в профессиональной карьере, при шести поражениях. Хилл потерпел четвертое поражение, при 12 победах.

Напомним, что в предварительном карде выступил казахстанский боец наилегчайшего веса Азат Максум (15-2). Его бой с одноклубником Хабиба завершился решением судей.

Между тем победу на этом турнире одержал боец с казахстанскими корнями Рафаэль Физиев (13-4). Подробности - тут.