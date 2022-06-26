"Я был шокирован!". Топовый средневес UFC высказался о Рахмонове

Пятый номер среднего веса UFC американец Дерек Брансон (23-8) прокомментировал победу казахстанца Шавката Рахмонова (16-0) на турнире UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе (Невада, США). Оказалось, он не понаслышке знает о способностях "Номада", передает корреспондент Vesti.kz.
Сразу после окончания поединка Рахмонов - Нил Мэгни Брансон написал в своем Twitter:
"Шавкат Рахмонов - настоящий. Когда я тренировался с ним, то был шокирован, насколько он хорош во всех позициях!" - написал 38-летний боец.
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Эксклюзивное видеоинтервью Шавката Рахмонова: