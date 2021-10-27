"Я буду драться". Потенциальный соперник Рахмонова отреагировал на разговоры о поединке

Автор: Димаш Тулегенов

Несколько дней назад на Vesti.kz вышел материал о нескольких потенциальных соперниках казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова (14-0). Список состоял из четырех файтеров, а основной ориентир был на одного из них. Однако уже к сегодняшнему дню этот шорт-лист сократился до трех. Подробнее об этом - в нашем материале.

Все началось с интервью менеджера "Номада" Саята Абдрахманова. В нем он заявил, что Рахмонову предложили бой на февраль 2022 года, и его казахстанец уже принял. Менеджер не мог назвать имени соперника по понятным причинам, но отметил, что тот "тоже стартовал в дивизионе с двух финишей", впрочем, как и Шавкат.

Таких бойцов в ростере полусреднего веса оказалось немного, но выделялся именно Карлстон Харрис (17-4) из Гайаны. Этот боец только начал свой путь в UFC, одержав две победы нокаутом. Но также мы решили рассмотреть, кто начинал свой путь в этом весе с двух финишей, ведь не факт, что Саят говорил именно о том, кто провел с момента дебюта всего два поединка в UFC. Вполне возможно, что это опытный боец лиги, который начал свой путь ярко, но после этого у него были как победы, так и поражения.

Поэтому в нашем списке также оказались китаец Кэнань Сун (16-6), а также американцы Микки Галл (7-3) и Майк Перри (14-8). Но менее суток назад стало известно, что опытный Перри решил перейти из UFC в лигу кулачных боев BKFC. Получается, что возможная организация поединка с Перри отпадает.

Вероятнее всего, Перри еще до этого задумывался об уходе из UFC, поэтому вряд ли его могли бы рассматривать в качестве потенциального соперника Рахмонова.

Остаются три варианта - Харрис, Сун и Галл. Основное предпочтение все равно подсознательно отдаешь Карлтону, потому что UFC любит сводить интересных проспектов-финишеров с похожим бэкграундом в UFC.

Буквально вчера бойца из Гайаны спросили о Шавкате в Instagram, на что тот ответил: "Я не знаю, кто будет моим соперником, но кого бы мне ни дали в UFC, я буду драться. Я не люблю выбирать. Поэтому любой, кого поставят со мной, - добро пожаловать!" - заявил он.

Пока во всем этом есть неопределенность, но болельщикам "Номада" остается следить за этой ситуацией и ждать официального анонса поединка в ближайшее время.

Напомним, что после двух боев в UFC в активе 27-летнего Рахмонова две победы сабмишенами.

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