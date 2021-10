"Можем организовать бой хоть с топом UFC". Президент лиги Naiza FC - о развитии ММА в Казахстане и сравнениях с Даной Уайтом

Президент казахстанской бойцовской лиги Naiza FC Нурбек Карабала дал большое интервью корреспонденту Vesti.kz. В нем промоутер рассказал о планомерном развитии организации, подписаниях контрактов с бывшими бойцами UFC, проведении совместных турниров с крупными зарубежными лигами и мыслях устраивать ивенты в других странах.

- Лига Naiza FC была создана еще восемь лет назад, но в этом году узнаваемость и популярность выросли сразу на несколько ступеней. С чем связан молниеносный прогресс за последний год?

- Если говорить о лиге, то все верно, она была создана в 2013 году, уже восемь лет. И параллельно с нами была создана команда DAR Team. Сначала мы открылись как социальный проект "Хочешь драться - дерись в ринге". Также мы понимали, что на тот момент в Казахстане был лишь один промоушен - Alash Pride FC, и очень активно развивалась мировая ММА-индустрия. Мы хотели, чтобы наши бойцы имели возможность конкурировать на международной арене, но нам не хватало площадки, где можно было узнать об этих бойцах, и, соответственно, опыта, профессионального рекорда.

До этого мы шли, подсознательно понимая, что идем в правильном направлении. Проводили по три-четыре раза в год турниры. В 2020 году мы объединились с командой DAR Team, и при их основательной поддержке наши возможности расширились, мы вышли на тот уровень, который вы наблюдаете сейчас. Теперь же наша цель - создать MMA-бизнес-индустрию, известную на весь мир, и сформировать национальный бренд.

- Получается, что во многом благодаря партнерству с DAR турниры Naiza FC проводятся с такой большой частотой?

- Да, естественно. Когда есть партнер, правильно выстроенная стратегия, когда есть люди, которые готовы всем этим заниматься. Если раньше, к примеру, мы делали все это с несколькими сподвижниками, то сейчас вокруг Naiza FC работают 200 человек, 50 из которых трудятся непосредственно ежедневно над задачей раскрутки промоушена и бойцов.

- Сейчас каждый турнир лиги транслируется в YouTube. С одной стороны, это очень удобно и любому зрителю достаточно легко можно подключиться к эфиру через телефон. Но рассматриваете ли вы в ближайшее время переход на ТВ-площадку?

- Мы хоть сегодня готовы перейти на телевидение. Но за ивент мы платим около 200 тысяч долларов, так почему мы должны это отдавать кому-то бесплатно? Если это интересно кому-то, в том числе и телеканалу Qazsport, то должна быть справедливость. Кто-то должен приобретать этот контент, так ведь?

- Как к вам пришла идея с действующими бойцами - комментаторами?

- Во-первых, есть мировая практика, а во-вторых, сегодня вокруг индустрии ММА никто не будет настолько эффективен, как сами бойцы, как те, кто сам прошел этот путь. Если мы сейчас найдем традиционных комментаторов, которые не разбираются в этом виде спорта, они будут не настолько эффективны, как бойцы в этом же статусе. Они знают, что такое настрой, тонкости тренировочного процесса, знают всю подноготную этой системы. Как показывает практика, сегодня неплохо комментируют Фаниль Рафиков, Жуман Жумабеков, Асу Алмабаев и многие другие.

View this post on Instagram A post shared by Фаниль “NOGAY” Рафиков🧿 (@fanil_mma) - В этом году в Naiza FC было несколько крупных подписаний, но выделяется заключение контрактов с экс-бойцами UFC Григорием Поповым и Валмиром Лазаро. Как это влияет на уровень развития лиги?

- Я не рассматриваю такое понятие, как "бывший боец UFC" или "не бывший". Есть бойцы определенного хорошего уровня, которые могли конкурировать и показывать класс на тех же аренах UFC. Мы на них смотрим не как на бывших бойцов UFC, а оцениваем по их определенному классу, опыту, тому, насколько они узнаваемы в своем регионе, и относительно того, какой уровень конкуренции они могут у нас продемонстрировать.

Немаловажный момент - это то, чем мы занимаемся в нашем промоушене, а именно создаем народных героев. Без разницы, для Казахстана, Кыргызстана, России или другой страны. Путем промоушена и проведения ивентов они становятся знаменитыми и, благо, могут хорошо повлиять на молодежь. Раньше мы смотрели через экраны телевизоров на бойцов UFC. Нам казалось, что они откуда-то из космоса. Сегодня же у бойцов есть возможность с ними подраться, посмотреть воочию на них. Они такие же люди из кожи и костей, с которыми можно драться. Соответственно, каждый из них верит, что они и сами могут выступать на других мировых аренах. Для этого нет никаких преград.

- Здесь есть интерес и для новой аудитории? Дебютный поединок Попова в Naiza FC смотрело большое количество болельщиков из Якутии, несмотря на поздний для них час. Вполне вероятно, что следующий турнир с участием Лазаро посмотрит немало фанатов из Бразилии...

- Конечно. Нам интересен рынок, интересны болельщики из других стран, которые, возможно, и не знают о нашем промоушене. Но статистика показывает, что охват уже неплохой. Есть зрители из Индии, из Ирана, из Южной Америки, из США. Количество следящих за нами с каждым разом растет. Скорее всего, данные бойцы на это влияют.

- Год подходит к концу, осталось не так много времени до конца текущего. Есть ли приблизительное количество турниров, которое вы планируете провести в следующем году?

- Как минимум в конце каждого месяца по турниру.

- А локация? В каких городах будете их проводить?

- Пока планируем Алматы и, скорее всего, те города, где возможно провести турнир хотя бы с шестью-семью тысячами зрителей. Где инфраструктура позволяет. На сегодняшний день это Алматы, Нур-Султан и, возможно, такой "миллионник", как Актобе.

- Одними из показателей прогресса Naiza FC являются информативность и оперативность в социальных сетях, в частности на YouTube-канале. В последнее время можно было заметить, что организация прикладывает максимальные усилия, чтобы соцсети вышли на новый уровень. Интересные анонсы, видео, различные конкурсы, инфографика и статистика. Все это есть далеко не в каждой топовой лиге. Как удалось достичь таких результатов?

- В первую очередь, я уже говорил о нашей команде - сегодня она состоит из 200 человек, 50 из которых работают постоянно. Мы, как и все правильно движущиеся менеджеры и бизнесмены, постоянно идем в одном направлении. Это тот бизнес, в котором всегда нужен ресерч, изучение аналитики. Мы все это провели, в нашей команде есть один из лучших аналитиков Казахстана. Мы проводили исследования и для себя определили ключевые факторы в этом направлении, как нам двигаться. Все, что вы видите, - результат этой работы.

- Теперь хочется спросить о шумной теме реванша Артема Резникова и Юсуфа Раисова. Резников говорил о том, что Naiza FC предлагала ему провести реванш с Раисовым на ее турнире, если российский боец согласится. Действительно ли ваша лига смогла бы потянуть финансовые "аппетиты" этих двух известных бойцов?

- Насчет того, чтобы потянуть, - конечно, естественно, мы можем. Вопрос в том, нужно ли нам это. Захотят ли бойцы поучаствовать - это тоже вопрос. В целом, конечно, без проблем. Сегодня мы можем организовать бой хоть с топом из UFC.

View this post on Instagram A post shared by NAIZA FIGHTING CHAMPIONSHIP (@naiza.mma) - Получается, что, в принципе, Naiza FC способна организовать бой между двумя топами, чтобы, условно говоря, повысить уровень своей узнаваемости?

- Да. Мы научились делать ивенты на том уровне, который сейчас выдаем. Научились всему этому ремеслу, и с каждым ивентом мы становимся только лучше. Дай бог, чтобы так дальше продолжалось. Самое главное, что у нас есть желание и возможности. Соответственно, сегодня мы учимся, и уже на стадии того, чтобы все это упаковывать и продавать. Я думаю, что бой Резникова и Раисова был бы интересен не только на нашей площадке, но и рекламодателям, телевидению.

- Как сейчас оцените конкуренцию между лигами и промоушенами в казахстанском ММА?

- Пока никто из нас не зарабатывает в плане ключевых показателей эффективности, соответственно, в доход никто еще не вышел. Получается, что никто не может конкурировать. Только в проведении ивентов и создании каких-то шумих и качества - это, конечно, зрители оценят. Я ведь не могу говорить, что у меня лучшие турниры, лучший кард, лучшее освещение, звук, картинка. Это оценивают зрители.

В целом же здравая, спортивная конкуренция у нас есть. Но мы понимаем, что даже если кто-то в количестве будет делать больше, то все это будет работать на нас всех. Потому что в данный момент мы работаем над популяризацией этого вида спорта. Чем больше будет качественных ивентов, тем больше людей узнают об этом виде спорта. Как только мы начнем все вместе зарабатывать, тогда мы, естественно, будем конкурировать за каждого фолловера, за каждый тенге. Тогда и начнется конкуренция.

- Еще один путь развития для молодых лиг - это проведение совместных турниров с более известными промоушенами. Такое уже было, когда казахстанская Octagon League провела ивент с крупной организацией Brave CF. Были ли у вас идеи или предложения по совместным турнирам с зарубежными лигами?

- На самом деле Brave обращались в первую очередь к нам, чтобы провести этот ивент. Естественно, это нам сегодня ничего не дает. Вот если с UFC или Bellator проводить, то, возможно, что-то дало бы. Нужно понимать, что когда ты проводишь турнир с промоушеном, который намного известнее, то о тебе никто и не вспомнит. Ты просто зайдешь туда как партнер. А турнир ляжет в основу того промоушена, который считается более известным, по рейтингам выше.

Даже элементарно мы знаем, что после каждого ивента все бои и результаты отображаются в авторитетных американских базах Sherdog, Tapalogy, где накаливается рейтинг и все прочее. Этот рейтинг нам бы ничего не дал. Потому что есть основной промоушен, который организовал этот ивент в первую очередь. Думаю, что на сегодняшнем этапе нет необходимости в проведении совместных турниров. Единственное, я бы рассмотрел такой вариант, который дал бы нам всем какой-то возможный эффект, - это битва чемпионов лиг. Допустим, наш чемпион против чемпиона какой-то европейской или американской лиги. Где два чемпиона не в рамках двух совместных ивентов, а в рамках своего боя показывают, кто из них круче. Вот это интересно.

- Давайте пофантазируем. К примеру, к вам обращается Хабиб Нурмагомедов, владелец EFC, или президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев, и предлагает турнир между чемпионами, что-то вроде "стенки на стенку". Насколько это было бы для вас интересно?

- Почему бы и нет? Интересно, конечно. Мы бы хотели посмотреть, как наши чемпионы, которых у нас четверо, показали бы себя в этих боях. Это и зрителям интересно, а то, что интересно зрителям, и для нас в приоритете.

- Говоря о чемпионах, хочется спросить: а что с другими дивизионами, где нет "правящих королей"? Причина в отсутствии конкуренции?

- Вообще, в лиге восемь мужских весовых категорий и три женские. Но нужно понимать несколько нюансов. Мы сейчас можем в любом весе, где нет поясов, поставить бойцов и сделать их чемпионами. Но нужна история этого дивизиона, какая-то драма, чтобы у зрителей был интерес. А не чтобы кто-то пришел, сразу стал чемпионом, и потом каждый раз нового чемпиона били. Зачем это надо? Нам нужен качественный чемпион, который проделает определенный путь к поясу. К примеру, в полутяжелом весе до конца года должен будет определиться один человек, кто станет претендентом на пояс. Мы хотим посмотреть на действительно качественных бойцов.

- Сейчас очень много шороху в Naiza FC наводят женские противостояния. Сора Рахмонова, Валерия Карыгина, Вероника Борисова уже показали себя с лучшей стороны, и казалось, что эти поединки были не менее интересны, чем мужские. Как считаете, смогут ли в скором времени женские противостояния в лиге Naiza FC встать на один уровень с мужскими?

- Как показывает статистика, женские бои дают хороший коэффициент в плане просмотров. Во время таких противостояний подключается и женская аудитория в том числе. Женские бои, к моему удивлению, отчаянные, зрелищные. Если вспомнить бой Карыгиной и Асем Жакеновой - там была такая рубка до последних минут третьего раунда. Рахмонова и Борисова тоже. До этого была Карина Питецкая из России, тоже дралась зрелищно. Бои очень отчаянные. Я помню, что Карыгина в последнем интервью сказала что-то вроде "мы не мужчины, мы будем драться до конца" (смеется). Действительно, получается зрелищно. В этом направлении мы можем составить очень хорошую конкуренцию мировому ММА.

View this post on Instagram A post shared by NAIZA FIGHTING CHAMPIONSHIP (@naiza.mma) - Давайте порассуждаем о перспективах бойцов. Как считаете, может ли быть такое, что уже в скором времени доминирующего чемпионства в лиге Naiza FC будет достаточно, чтобы напрямую отправляться за океан в лучшие промоушены мира?

- Вообще не проблема. Сейчас у нас чемпионы Алиби Идрис, Айжигит Эркебай Уулу, Николай Самусев, Ильдар Кудайбергенов - это те ребята, которые могут спокойно конкурировать в UFC. Если они сейчас успешно защитят свои пояса два-три раза, я думаю, они только прибавят в опыте и будут развиваться дальше. Я уже сейчас вижу их как бойцов UFC, запросто. Но чтобы достичь того уровня, им нужно еще два-три раза защитить свои пояса. Эти ребята - будущие звезды нашего ММА.

- Не так давно в социальных сетях вы перешли с названия NFC на Naiza FC. Это связано с тем, что в мире есть несколько других ММА-лиг с аббревиатурой NFC?

- Вообще алгоритм соцсетей работает так - кто чаще задает темп, тот и будет на первой строчке. Мы это все понимаем. Мы могли бы продолжать с NFC и через полгода по всем показателям были бы на первом месте. NFC, если расшифровать аббревиатуру, - это Naiza Fighting Championships, акцент идет на название Naiza. Естественно, нам хотелось бы иметь какую-то индивидуальность в плане названия, чтобы нас не ассоциировали с UFC, KFC или еще чем-то.

Naiza - это бренд, национальный продукт. Чтобы каждый казахстанец понимал, что этот бренд развивается сегодня и может занять такую позицию, когда за границей будут произносить слово "Найза". Это ведь было бы поводом для гордости для любого казахстанца, так ведь? Это круто. Сегодня мы работаем не только в социальном направлении, но и в направлении создания туристического национального продукта, которым будет гордиться каждый. Это мы делаем вместе со всеми, с нашими болельщиками и фолловерами.

- На популярность лиги влияют непосредственно бойцы, но далеко не всегда лишь ввиду уровня своего выступления. Иногда громкие заголовки рождаются из трештока бойцов и стычек на церемонии "лицом к лицу". Как считаете, каково влияние трештока на уровень популярности лиги?

- Если говорить о моем мнении, то я против боя до боя. Бой должен проходить в клетке, и не должно быть заранее никаких акций и драк. Сегодня, к сожалению, не все бойцы это понимают. В целом у людей мнение, что трешток - это агрессивный кипеж до боя. Но это ведь можно по-разному произвести. В основном это все перенято сегодня, ведь мы не так давно узнали о трештоке. Раньше об этом никто не говорил, и лишь после Конора МакГрегора все начали говорить, что вот он, трешток, мол, нужно ругаться, материться.

Я считаю, что есть основные постулаты, которые нельзя нарушать, - это религиозная принадлежность, раса, нация, семья. Все это нельзя оскорблять. Но в остальном в целом говорить о фактах, грамотно и умно, размышлять о сопернике, что он может, а что не может, - это нормально. Допустим, сегодня один из немногих бойцов-интеллектуалов, кто может разобрать соперника по косточкам в плане интеллекта, в плане разбора технической составляющей, - это Рафиков. Такие бойцы есть, и я призываю их быть активными именно в этом направлении, а не "я тебя завалю, я тебя...". Главное - не нарушать рамки, не переходить границы.

Если говорить уже о бойцах, которые сегодня есть в нашей лиге. То все в их руках. Они должны понимать, что каждый боец стоит столько, насколько у него высокий уровень медийности. Нельзя закрываться, говорить, что "для меня это чуждо", что "я воспитан по традициям". А где тогда акыны? Если брать историю нашу, то акыны могли двумя-тремя предложениями застать человека врасплох и заставить их стесняться. Люди путем сложения песен, за счет своего интеллекта, умения играть на музыкальных инструментах доносили до других что-то важное. Наши предки были красноречивы, могли грамотно говорить и приводить примеры в шутках. От уровня медийности бойца зависит и его гонорар.

View this post on Instagram A post shared by NAIZA FIGHTING CHAMPIONSHIP (@naiza.mma) - Сейчас у вас есть общая гонорарная планка для всех начинающих бойцов или же они индивидуальны, в зависимости от того, кто и как себя продает?

- На каждый определенный уровень заложен свой бюджет, но и индивидуальность здесь играет определенную роль. Есть молодые бойцы, но активные и популярные, медийные. Почему бы не дать им возможность заработать?

- В начале этого года, если я не ошибаюсь, была информация, что как бонусы после турниров бойцы получают по 500 тысяч тенге. Можете подтвердить, так ли это сейчас?

- У нас сейчас есть разные бонусы: за лучший сабмишен, за лучший нокаут, за лучший бой. Иногда бывает, что не бывает нокаутов, тогда оцениваем по другим критериям. Бывает и такое, что нет лучшего боя. Но во всех трех направлениях бойцы получают по 500 тысяч тенге в качестве бонуса. Это пока мы не зарабатываем. А когда начнем зарабатывать, то и боец должен будет заинтересован в этом, ведь его гонорар будет расти.

- Что касается матчмейкинга, не было ли у вас опасений, когда в одном поединке сошлись файтеры из Армении и Азербайджана? Казалось, что в современных реалиях далеко не все осмелились бы провести такое противостояние.

- Они подписали контракт с нашей лигой почти в одно время. Они отслеживали эту информацию в соцсетях и оба изъявили желание подраться друг с другом. Начали звонить, писать, просить поставить их. Бой проходил в закрытом режиме, без зрителей, в помещении находились только бойцы, судьи, организаторы. Мы пошли на это из спортивной составляющей. Ничего такого страшного не произошло. И до боя, и после бойцы относились друг к другу одинаково. А дальше у кого как в стране это воспринимается - это уже у всех по-разному. Мы показали, что ребята могут выйти и подраться. Кому-то поднимут руки, и ничего страшного не произошло. Кроме спортивного интереса, нам не нужно было ничего от этого боя.

- Как ведется матчмейкинг? Большинство боев утверждает руководство или во многом вы прислушиваетесь к желаниям бойцов?

- Это ведь желание обоюдное, я всю жизнь стремился к командным решениям, потому что они более эффективные. На казахском языке даже говорят, что одна голова - хорошо, но больше - еще лучше. Если говорить о кардах, то мы составляем их всем коллективом, с менеджерами, с матчмейкерами, с юристами, с маркетологами и SMM-менеджерами. Есть моменты, когда и напрямую наш руководитель, Алидар Утемуратов, с нами связывается.

Если боец не согласен драться с другим, то, конечно, мы не можем его заставлять. Просто он должен понимать, что у него есть контракт. И если он отказывается от боя, то его контракт продлевается на период того времени, в которое мы подыскиваем ему другого оппонента. Это все указано в договоре. Большинство соглашаются максимально с нашими предложениями.

- Многие называют Вас "казахским Даной Уайтом", как Вы к этому относитесь?

- Мы с ним очень похожи, если заметили, так же, как и у него, у меня нет волос (смеется). Сегодня он менеджер номер один, промоутер номер один. Естественно, мне приятно, что меня с ним сравнивают. Я думаю, что в этом ничего плохого нет.

- Плюс ко всему, у Вас тоже есть свой блог на YouTube-канале лиги, где Вы снимаетесь перед турниром, и где так же представляете кард ивента. Это все похоже на то, что делают UFC и Уайт. Подмечаете что-то у них?

- Естественно, многое можно у них взять. Они основоположники этого вида спорта, протоптали дорогу для нас. Но мы понимаем, что у каждого есть своя индивидуальность. Кто может сказать, что какая-то лига станет лучше, чем UFC? Многие, конечно, задумаются. Но я считаю, что это вопрос времени.

View this post on Instagram A post shared by NAIZA FIGHTING CHAMPIONSHIP (@naiza.mma) - Многие неоднозначно восприняли подписание Попова и Лазаро в лигу, считая, что они уже "сбитые летчики", которые мало на что годятся. Что ответите на это?

- Как показывает практика, бывшие бойцы UFC дерутся в разных лигах - ONE FC, Bellator, кто-то чемпион, а кто-то нет, кто-то бьется в России... Многие говорили, что время Попова прошло, но здесь он конкурировал с одним из молодых проспектов нашего казахстанского ММА Сержаном Сапаргалиевым, который до этого выигрывал у нынешнего чемпиона легчайшего веса Эркебай Уулу. Сами видели бой, это была рубка, очень запоминающаяся. Там Попов показал свой класс, мастерство и опыт. Я думаю, от этого больше выиграл Сапаргалиев. Он будет перенимать все новое и станет куда лучше.

- Сейчас Попова можно полноценно считать одним из претендентов в легчайшем весе?

- Попову предстоит еще один бой. Мы планируем организовать его против Еламана Шертаева. Посмотрим, как он покажет себя. Если он выиграет, думаю, что он будет одним из претендентов. У чемпиона Айжигита бой планируется в декабре с Асетом Анарбаевым, нашим молодым проспектом.

- Сейчас в промоушене много конкуренции, но особо выделяется легкий вес с чемпионом Кудайбергеновым, не собирающимся сдаваться Рафиковым, непобежденным Магомедом Кабардиевым, топовым Азаматом Бакытовым и другими. Вам не кажется, что это именно тот дивизион, который "кишит акулами"?

- Я считаю, что в каждом дивизионе есть много бойцов, которые очень интересны. Есть много многообещающих файтеров на подходе. В легком дивизионе у нас собрались узнаваемые бойцы. Тот же Рафиков, популярный как в России, так и в Казахстане, Кудайбергенов со своей биографией и драмой в жизни, Хамзат Далгиев, который раньше был чемпионом М-1, Серикбай Ходжабаев - один из наших рекордсменов, который провел в Naiza FC уже 14 боев, представляете? 14 поединков только в нашей лиге.

- Ну вот как раз Серикбай. 14 боев провел, это большое количество поединков. Таких бойцов, которые провели почти все свои бои в NFC, немало. Чемпион наилегчайшего веса Идрис тоже провел все бои в нашей лиге, чемпион полулегкого Самусев. Кудайбергенов провел уже три поединка у нас, где и стал популярным. Ходжабаев - рекордсмен.

- Хотелось бы спросить у Вас про менеджера Саята Абдрахманова, с которым Вы недавно проводили совместное интервью. Во многом благодаря ему состоялось подписание Попова? И как еще Саят помогает лиге?

- Да, у нас с Саятом очень теплые близкие отношения. Меня радует, что казахстанец сегодня является одним из топовых менеджеров в СНГ, который подписывает большое количество качественных бойцов UFC. Конечно, для нас это очень хорошо, что мы из одной страны, общаемся на одном языке. Естественно, Саят очень тепло относится к нашей лиге, старается для нас выбрать интересных бойцов. Он всегда в поисках, с его стороны были подписаны также корейские бойцы, которые обладают хорошими рейтингами.

- С учетом быстрого развития лиги, как считаете, в течение какого времени в Naiza появится Претендентская серия Нурбека Карабалы (аналог Претендентской серии Даны Уайта в UFC - прим. ред.)?

- ... (смеется). В принципе, бойцов очень много в Казахстане, да и в других странах тоже. Пишущих и желающих очень много, Direct разрывается. Телефон мой не все знают, и это, наверное, хорошо. В Direct пишут по 20-30 сообщений в день касаемо выступлений в нашей лиге. Со следующего года, думаю, что-то подобное будем уже создавать.

- Напоследок, можете ли назвать три цели на 2022 год для вашей лиги?

- Во-первых, мы уже создали, закрепили мощную команду в бизнесе. Во-вторых, создать индустрию ММА в Казахстане. Индустрия одним лишь промоушеном не живет, есть бойцы, клубы, менеджеры, матчмейкеры. Я думаю, что в следующем году индустрия уже будет существовать, будет развиваться, а мы ее будем закреплять. Третья цель - это выйти на международные арены, в тот же Дубай, США, Европу.

- Уже в следующем году будет возможно выйти на такой уровень?

- Это и сейчас возможно. Просто все процессы нужно наладить, турниры со зрителями или без, и еще много нюансов. Каждый день мы записываем, делаем выводы, работаем над ошибками.

- То есть, условно говоря, если представить, что эпидемиологическая ситуация в мире стабилизируется и все станет гораздо проще, то уже вскоре турниры Naiza FC могут проводиться и в других странах мира?

- Да, конечно. Это не проблема.

Отметим, что лига Naiza FC провела 34 турнира с момента своего основания, семь из которых - в текущем году. Следующий ивент организации запланирован на 26 ноября. В этот вечер свою защиту пояса проведет чемпион полулегкого веса Самусев, а также в лиге дебютирует экс-боец UFC из Бразилии Лазаро.

Фото: DAR Global©️