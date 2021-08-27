Экс-боец UFC нокаутировал казахстанца в главном бою и успешно дебютировал в лиге NFC

Российский боец легчайшего веса Григорий Попов (14-4) одержал победу в дебютном бою в казахстанской лиге NFC. Его соперником был местный файтер Сержан Сапаргалиев (3-7), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Главный бой вечера турнира NFC 33, состоявшегося в Алматы, завершился победой 37-летнего Попова техническим нокаутом в третьем раунде.

Это был первый опыт выступления известного экс-бойца UFC в казахстанской организации. Благодаря этой победе Григорий закрыл серию из двух поражений, которые он потерпел еще в UFC в 2019 году.

Что касается Сапаргалиева, то для него это седьмое поражение в карьере при трех имеющихся победах.

Напомним, что боец из Республики Саха (Якутия) выступал в известнейшем промоушене мира в 2019 году, проиграв два поединка подряд, после чего был уволен.

В соглавном событии вечера другой казахстанский файтер одержал сенсационную победу.

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