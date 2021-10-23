"Наш бой стоит много денег". Боец Резников нашел вариант для поединка с Раисовым в Казахстане после блока от АСА

Топовый боец из Казахстана Артем Резников в интервью "Наш Боец" рассказал, что его бой-реванш с Юсуфом Раисовым интересен не только лиге Absolute Championship Akhmat (ACA), с которой у спортсмена сложились непростые отношения.

Казахстанский боец вступил в конфликт с российской организацией из-за поединка Раисовым, что АСА заблокировала спортсмена в своих соцсетях. Резникова не устроил гонорар лиги и он видит альтернативные варианты.

"Контракт закончился в августе, но я не хотел портить отношения, думаю подерусь, разойдемся по-человечески. Но сейчас наш бой с Раисовым стоит много денег. Я уверен, что если я уйду из лиги, то за такой бой любая лига СНГ предложит хорошие условия. Я понимаю, что Fight Night провели громкий бой Минеев - Исмаилов, EFC – Шлеменко – Гусейнов. АСА тоже хотели громкий бой, так как в лиге сейчас очень сильные бойцы, но не такие медийные", - цитируют бойца Sports.ru.

По словам Резникова, есть альтернативный вариант развития событий, который мог бы устроить обе стороны.

"NFC предложили провести бой с Раисовым у них, готовы заплатить столько, сколько мы хотим. Если Юсуф готов подраться в "Алматы Арена" в конце декабря? Но я сомневаюсь, что Раисов согласится на это".

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