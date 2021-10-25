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Нокаутирующая мощь и страшные сабмишены. Кто станет следующим соперником Рахмонова в UFC

Нокаутирующая мощь и страшные сабмишены. Кто станет следующим соперником Рахмонова в UFC
©UFC
Новости спорта Смешанные UFC

Непобежденный казахстанский полусредневес UFC Шавкат Рахмонов (14-0) все еще не имеет анонсированного боя. В недавнем интервью менеджер спортсмена Саят Абдрахманов заявил, что "Номаду" предложили поединок на февраль, а в соперники - другого бойца, который дебютировал в дивизионе с двух финишей. Корреспондент Vesti.kz изучил ростер промоушена в этом дивизионе и отметил всех кандидатов, которые подходят под эти критерии.

Вероятнее всего, Саят таким образом пытался завуалированно сказать о 34-летнем файтере из Гайаны Карлстоне Харрисе (17-4). Базовый боксер с необычным прозвищем "Мозамбик" дебютировал в промоушене только в этом году. В мае он победил техническим сабмишеном Кристиана Агилеру (14-8), а в сентябре нокаутировал Импу Касанганая (9-2).

Оба поединка бывший боец Brave CF, Shooto Brazil и других известных лиг завершил в середине первого раунда. Сейчас он идет на серии из пяти побед подряд, проиграв в последний раз еще больше трех лет назад. На счету Харриса по пять нокаутов и сабмишенов, а еще семь раз он выигрывал решением. Проигрывал четырежды - один раз нокаутом, еще трижды - решением.

Абдрахманов заявлял, что потенциальный соперник Рахмонов дебютировал в промоушене с двух досрочных побед, но это не значит, что скрытый боец все еще осваивается в UFC. Возможно, что этот спортсмен еще давно дебютировал в промоушене с двух досрочных викторий, а после этого провел целый ряд поединков под эгидой американской организации. Поэтому нельзя быть на 100 процентов уверенными в том, что это Харрис.

К примеру, с двух досрочных побед в промоушене стартовал Кэнань Сун (16-6) из Китая. Это было еще в ноябре 2017-го и июне 2018 года, а после этого файтер по два раза чередовал победы и поражения. В марте он проиграл нокаутом в первом раунде американцу Максу Гриффину (18-8).

29-летний американец Микки Галл (7-3) стартовал в UFC уже во втором профессиональном поединке в феврале 2016 года. Первые три боя он выиграл сабмишенами, доведя свой рекорд до 4-0. После этого результаты Галла стали заметно хуже - три победы и столько же поражений. В последнем бою Микки победил сабмишеном Джордана Уильямса (9-5-0-1).

И последним из менее вероятных соперников Рахмонова, является другой американец Майк Перри (14-8). 30-летний боец дебютировал в UFC в 2016 году, завершив два стартовых поединка нокаутами. Но из следующих 13 боев он выиграл лишь пять. Сейчас Перри идет на серии из двух поражений решением - от Тима Минса (32-12-1-1) и Даниэля Родригеса (16-2).

Напомним, что сейчас на счету 27-летнего Рахмонова два боя в промоушене - оба он завершил сабмишенами.

Отметим, что на этой неделе, 30 октября, свой пятый поединок в UFC проведет казахский боец из России Дамир Исмагулов (23-1).

"Принял бой на февраль". Менеджер Абдрахманов - о следующем сопернике и главной проблеме Рахмонова

Фото: UFC©️

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Метки:
MMA UFC Рахмонов Шавкат Абдрахманов Саят Казахстан Караганда Исмагулов Дамир

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