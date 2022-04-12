"Вы спятили". Дана Уайт отреагировал на победу Чимаева в UFC

Президент UFC Дана Уайт похвалил шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева (11-0) за недавнюю победу над вторым номером рейтинга в полусреднем весе Гилбертом Бернсом и посрамил его критиков, сообщает vRINGe.com.

"Это один из лучших поединков, которые я когда-либо видел и на которых когда-либо присутствовал. Арена бушевала, люди просто с ума сходили, – отметил Уайт. – Этот бой всю неделю затмевал главное и соглавное события шоу, а я разговаривал с (комментатором) Джо Роганом, (матчмейкерами) Шонош Шелби, Миком Мэйнардом и всеми остальными, задаваясь вопросом: "Когда в последний раз вы видели парня, который взялся из ниоткуда, никто не знал его, провел несколько поединков, сразился со вторым номером рейтинга и победил?"

"Когда вы попадаете в топ-5 UFC, это не шутки. Особенно в этом дивизионе. Этот дивизион полон убийц. Для него это был большой тест, и он его прошел, - констатировал Уайт. - У него всего несколько боев в UFC и побил второго номера полусреднего веса. Если вы не считаете его крутым, вы спятили", - заявил глава промоушена.

Напомним, Чимаев победил Бернса на турнире UFC 273.

Теперь соперником шведа называют бойца из Казахстана Шавката Рахмонова. Ранее между ними произошла перепалка.

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