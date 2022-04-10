Чимаев был близок к первому поражению, но выиграл решением на UFC 273

В Джексонвилле (Флорида, США) на 273-м номерном турнире бойцовского промоушена UFC состоялся бой в полусреднем весе между бразильцем Гилбертом Бернсом (20-5) и шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым (11-0), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В первом раунде был близок к победе Чимаев, но в одном из моментов он не смог добить соперника. А вот во втором Бернс выглядел очень неплохо, по крайней мере в его конце он уронил Хамзата, но последний выстоял.

В третьем файтеры продолжали наносить друг другу урон. Чимаев давил, а Бернс работал вторым номером, при этом отвечая опасными ударами справа.

Стоит сказать, что в этом бою Чимаев мог потерпеть первое поражение в карьере, но проявил характер и выиграл решением.

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