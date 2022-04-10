"Я окровавлен". Чимаев - о бое на UFC 273

Шведский боец российского происхождения Хамзат Чимаев после победы над бразильцем Гилбертом Бернсом на турнире UFC 273 признался, что бой получился сложным.

Чимаев выиграл решением.

"Я не ожидал, что он такой жесткий парень. Не ожидал. Он вышел сюда и показал бразильский дух. Знаю бразильцев, они с духом, у меня много братьев бразильцев. Мой тренер по БЖЖ бразилец, я знаю его много лет, он мне помогает с первого дня, бразильцы - жесткие ребята.

Я вышел сюда сделать свою работу и забрать мои деньги. Уважение Гилберту, брат, ты показал сердце сегодня. Он был очень хорош сегодня, я не ожидал, что он настолько сильный, не ожидал, что он так начнет. Он, должно быть, пахал как не знаю кто к этому бою, ведь я сам пахал еще как. Никогда не прекращал тренировки. Но он очень жесткий. Я давно хотел такого боя, у меня было 10 побед и 10 финишей, а теперь я окровавлен, устал, мне больно, но я люблю такое", - приводит слова Чимаева "Спорт-Экспресс".

На счету 27-летнего Чимаева 11 побед в 11 поединках по правилам ММА. У 35-летнего Бернса 20 побед и 5 поражений.

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