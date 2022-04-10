"Какой бой они закатили!". Как другие файтеры отреагировали на победу Чимаева над Бернсом

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев (11-0) победил бразильца Гилберта Бернса (20-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) на UFC 273 в Джексонвилле (Флорида, США). "Спорт-Экспресс" представил реакцию других бойцов на эту схватку.

По мнению ряда бойцов в Twitter, поединок Чимаева и Бернса стал одним из лучших в этом году.

Чимаев был близок к первому поражению, но выиграл решением на UFC 273

Генри Сехудо: "Раунд года! Эти парни сумасшедшие! Нам нужно еще два раунда! Дайте нам то, чего мы хотим! Какой зрелищный поединок! Хамзат успешно прошел тест. Кто следующий выйдет против него?"

Франсис Нганну: "Отличный бой двух воинов! Поздравляю обоих бойцов! Может, сейчас вы проявите немного уважения к Гилберту Бернсу. Этот поединок доказывает, насколько велик Камару Усман. Если вы посмотрите тот бой против Гилберта, то поймете".

Белал Мухаммад: "Потрясающий бой двух воинов".

Дастин Порье: "Респект! Превосходный бой!"

Даниэль Кормье: "Правильное судейское решение. Но, черт возьми, какой бой они закатили!"

Майкл Чендлер: "Гилберт - настоящий гангстер".

Стивен Томпсон: "Большое уважение Гилберту Бернсу".

Дерек Брансон: "Что за бой!"

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