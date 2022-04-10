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Петр Ян потерпел поражение в титульном реванше на UFC 273

Петр Ян потерпел поражение в титульном реванше на UFC 273
©instagram.com/petr_yan/
Новости спорта MMA UFC

В Джексонвилле (Флорида, США) на турнире UFC 273 состоялся поединок-реванш в легчайшем весе американца Алджамейна Стерлинга (21-3) и россиянина Петра Яна (16-3), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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"Вы меня обокрали". Петр Ян сделал заявление о поражении в реванше на UFC 273

Бойцы встречались в октагоне в марте 2021 года, тогда Ян проводил первую защиту пояса. В четвертом раунде россиянин нанес удар коленом в голову оппоненту, когда последний находился в партере. Алджамейн не cмог восстановиться и продолжить бой. В итоге было принято решение дисквалифицировать Яна и вручить пояс чемпиона Стерлингу.

В этот раз Яну, владевшему поясом временного чемпиона, представился шанс вернуть себе титул.

Правда, первый раунд между ними получился скучным, так как бойцы больше его провели в разведке. Во втором и третьем Ян отдавал спину Стерлингу, но последнему не удалось этим воспользоваться и его задушить. Четвертый оппоненты провели в стойке, и в нем очень неплохо смотрелся россиянин. Заключительный, пятый раунд получился тягучим и борцовским, в котором трудно было отдать кому-то предпочтение. А вот судейский вердикт оказался в пользу Стерлинга (48-47, 47-48, 48-47).

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

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Метки:
Ян Петр UFC MMA

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