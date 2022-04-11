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В России оценили возможность боя Рахмонова с Чимаевым

В России оценили возможность боя Рахмонова с Чимаевым
©sportsmanor.com
Новости спорта MMA UFC

Казахстанец Шавкат Рахмонов может в одном из следующих боев встретиться с Хамзатом Чимаевым из Швеции. Ресурс mma.metaratings.ru оценил вероятность возможного противостояния после "перепалки" бойцов.

Ранее Чимаев высказался о поединке с Рахмоновым, а фанаты отдали предпочтение казахстанскому бойцу.

"Еще один очень интересный вариант, который пока выглядит маловероятным. Рахмонов не любит устраивать словесные баталии, но в октагоне беспощадно относится к своим соперникам. Шавкат тоже не имеет поражений в профессиональной карьере и находится на 15-й строчке рейтинга дивизиона. Пресса активно пытается столкнуть двух проспектов лбами, и у них это даже получается.

Между бойцами уже назревает небольшой конфликт, связанный с высказываниями Чимаева в адрес Рахмонова. Этот бой казался очень вероятным, но победа над вторым номером рейтинга унесла Чимаева прямиком к элите. Тем не менее это возможное противостояние кажется очень интересным. Кто знает, может, в скором будущем соперники встретятся в октагоне", - пишет ресурс.

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Метки:
Чимаев Хамзат Рахмонов Шавкат UFC

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