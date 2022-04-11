"Рахмонов побьет Чимаева". Фанаты ММА уверены в превосходстве "Номада" над "Борзом"

В мировом ММА-сообществе неоднозначно отреагировали на победу шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева (11-0) над Гилбертом Бернсом (20-5) в рамках номерного турнира UFC 273. Некоторые из любителей смешанных единоборств не забыли вновь сравнить "Борза" с непобежденным казахстанским полусредневесом Шавкатом Рахмоновым (15-0).
Корреспондент Vesti.kz процитировал реплики болельщиков со всего мира, которые вновь заговорили о возможном противостоянии Рахмонова и Чимаева в социальной сети Twitter. Часть фанатов UFC уверена, что теперь "поезд хайпа" Хамзата разрушен.
MagicM MMA: "Самый сложный бой для Хамзата Чимаева в 170 фунтах - с Шавкатом Рахмоновым".
Segun Kilanfe: "Я предельно уверен, что Рахмонов побьет Чимаева. Пожалуйста, Дана Уайт, устрой это!".
Jason: "Хамзат пострадает в боях с Люке, Усманом и Рахмоновым. Но я думаю, что он легче справится с Колби Ковингтоном".
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Prashanth: "После просмотра сегодняшнего выступления Хамзата самое время перейти на станцию "поезда хайпа" Шавката Рахмонова".
Iboo Pushin: "Просто для заметки: вы не увидите Рахмонова таким же безрассудным, каким был сегодня Чимаев. Шавкат - техничный "убийца".
RAF: "Возможно, следует организовать бой Рахмонов - Чимаев, если Ковингтон не подпишет контракт на поединок с Хамзатом".
Omair Shaikh: "Помните, как люди шутили надо мной, когда я сказал, что Шавкат Рахмонов более сбалансированный боец, чем Хамзат? Да, вы все получили ответ сегодня".
Напомним, что на турнире в Джексонвилле (Флорида, США), 10 апреля, Чимаев победил Бернса единогласным решением судей - 29:28. Однако есть и те, кто считает, что бразилец заслуживал виктории больше.
Для 27-летнего Чимаева это первая победа в карьере, добытая не досрочно. Также в поединке с Бернсом он пропустил 119 акцентированных ударов, тогда как за первые четыре боя допустил всего один.
Отметим, что во вторник UFC обновят рейтинги. Вполне возможно, что теперь Хамзат займет вторую строчку в полусреднем весе, на которой ранее располагался Гилберт.
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Фото: UFC©️
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