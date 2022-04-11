"Пусть дойдет до меня". Чимаев высказался об оскорблении Рахмонова

Шведский файтер чеченского происхождения Хамзат Чимаев прокомментировал Sport24.ru свое высказывание о казахстанском полусредневесе Шавкате Рахмонове, сообщает корреспондентVesti.kz.

Чимаев оставил под постом Рахмонова комментарий: "Это кто еще за чурбан?". Позднее казахстанец жестко ответил на его оскорбления.

"Это не я убрал комментарий, за меня убрала соцсеть: какое-то нарушение, я не знаю… Я в шутку это сказал так, ничего такого. А все говорят: оскорбление и так далее. В России, знаешь, нагнетают всякие вещи. Я ничего не чувствую к этому пацану. Он хорошо идет. Если доберется до меня - подеремся. Завтра дадут его - завтра подеремся, мне без разницы. Посмотрим, кто сильнее. Я не видел, как он дерется, но если парень хорош, то пусть дойдет до меня, и будет бой", - сказал Чимаев.

Напомним, что Рахмонов и Чимаев входят в топ-15 лучших полусредневесов UFC - казахстанец занимает 15-ю строчку, а шведский спортсмен - 11-ю. Хамзат в последнем бою одержал непростую победу в рамках турнира UFC 273.

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