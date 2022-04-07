Чимаев оскорбил Рахмонова. Подробности

Швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев в социальных сетях оскорбил казахстанского бойца смешанных единоборств Шавката Рахмонова, сообщает "Чемпионат".

Рахмонов отметил, что не впечатлен навыками Чимаева и готов провести с ним поединок. Швед увидел публикацию с этими словами и написал: "Это кто еще за чурбан?", добавив к этому смеющийся эмоджи. После боец удалил свой комментарий.

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Шавкат Рахмонов провел три поединка в UFC, одержав в каждом из них досрочную победу. Также он является самым молодым чемпионом мира среди любителей и чемпионом промоушена M-1 Global.

Что касается Чимаева, то следующий поединок он проведет с бразильцем Гилбертом Бернсом. Противостояние состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 273, который запланирован на 10 апреля.

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