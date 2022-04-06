Рахмонов назвал условия для боя с Чимаевым

Казахстанский полусредневес UFC Шавкат Рахмонов прокомментировал потенциальный поединок с восходящей звездой своего дивизиона, шведским файтером чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Рахмонов объяснил, почему сейчас не вызывает его на бой.

"Если мы будем близко в рейтинге и UFC устроит этот бой, то я соглашусь на него без промедления. Но сейчас неподходящее время, чтобы вызывать его, поскольку у него есть предстоящий бой, и, возможно, он будет драться за титул. Сейчас этот вызов необязателен. Как только я доберусь до него в рейтинге, мы подеремся.

Он меня вообще не удивляет. Нет ничего необычного в том, что он делает. Чимаев - хороший борец, он делает отличную работу в октагоне, чувствует себя уверенно, в отличие от соперников. Но если мы подеремся, то это может быть другая картина, другой бой", - приводит слова Шавката Fightnews.info со ссылкой на Sportskeeda.com.

Напомним, что 9 апреля Чимаев подерется против бразильца Гилберта Бернса на турнире UFC 273.

В рейтинге полусредневесов Рахмонов занимает 15-е место, а Чимаев - 11-е. Ранее казахстанец вызвал на бой Нила Мэгни. Американский боец по прозвищу "Гаитянская сенсация" ответил, что не против поединка, но при условии, если это имеет смысл для его восхождения в дивизионе.

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