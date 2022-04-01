"Сенсация" из UFC ответил на вызов Шавката Рахмонова

Девятый номер рейтинга полусреднего веса UFC американский боец Нил Мэгни (26-8) не против поединка с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (15-0), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее "Номад" бросил вызов американскому файтеру. По словам Мэгни (прозвище "Гаитянская сенсация"), он готов выйти с Рахмоновым, но при условии, если это имеет смысл для его восхождения в дивизионе.

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"Я даже не знаю, входит ли он вообще в топ-15, – сказал Магни в интервью MMA News. – На данном этапе я хочу просто драться с рейтинговыми соперниками. Я сильно рисковал, согласившись на бой с таким опасным соперником, как Макс Гриффин. Я хочу быть уверен в том, что бои, которые я принимаю, приближают меня к моей цели – стать чемпионом UFC. Конечно, я люблю выступать как можно чаще, но бои, на которые я соглашаюсь, должны соответствовать моей главной цели".

Напомним, Мэгни единогласным решением судей победил Гриффина и вышел на серию из двух побед. На счету Рахмонова, который занимает 15-е место в рейтинге полусреднего веса UFC, три досрочные победы в трех боях в промоушене.

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