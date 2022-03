Шавкат Рахмонов бросил вызов бойцу из топ-10 UFC

Казахстанский боец ММА Шавкат Рахмонов захотел подраться с одним из топовых средневесов UFC Нилом Мэгни из США, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Рахмонов обратился к нему в соцсетях.

"Сразись со мной, Мэгни. Никто не хочет со мной драться", - говорится в сообщении Шавката в "Твиттере".

Fight me @NeilMagny 👊🏼 No one want to fight me https://t.co/ISgYQMpFhp