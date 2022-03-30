Шавкат Рахмонов бросил вызов бойцу из топ-10 UFC

Казахстанский боец ММА Шавкат Рахмонов захотел подраться с одним из топовых средневесов UFC Нилом Мэгни из США, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Рахмонов обратился к нему в соцсетях.
"Сразись со мной, Мэгни. Никто не хочет со мной драться", - говорится в сообщении Шавката в "Твиттере".
Fight me @NeilMagny 👊🏼 No one want to fight me https://t.co/ISgYQMpFhp— Shavkat “Nomad” Rakhmonov (@Rakhmonov1994) March 30, 2022
Отметим, что Мэгни занимает девятое место среди средневесов UFC, Рахмонов в этом дивизионе идет 15-м.
Казахстанец провел в UFC три поединка, в которых одержал досрочные победы.
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