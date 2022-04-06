Чимаев сделал провокационное заявление в адрес топовых бойцов UFC

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев (10-0), выступающий в UFC, сделал провокационное заявление в адрес топовых файтеров промоушена, сообщает vRINGe.com.

"Люди говорят о топе. О топ-10, топ-5. А я скажу так: если кто-то встанет у меня на пути, я их убью, - заявил Чимаев. - Не стойте у меня на пути. Я здесь, непобедимый и неоспоримый. Я чемпион, я король. Я иду за каждым".

Чимаев занимает 11-е место в рейтинге UFC в полусреднем весе.

В ночь на 10 апреля Чимаев проведет бой с бразильцем Гилбертом Бернсом (20-4). Поединок пройдет в рамках UFC 273. Номерной турнир промоушена состоится в стенах "Вистар Ветеранс Мемориал Арена" в Джексонвилле (штат Флорида, США).

Угадай результат боя Головкин - Мурата и получи 10 000 тенге!