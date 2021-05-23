Видео полного боя, или как казах из России Дамир Исмагулов одержал четвертую победу в UFC

Предлагаем вашему вниманию видео победы казахского бойца из России Дамира Исмагулова над дебютантом промоушена из Бразилии Рафаэлем Алвесом.

Как сообщают Vesti.kz, 30-летний файтер из Оренбурга выступил на турнире UFC Vegas 27 в Лас-Вегасе (Невада, США) и одержал четвертую победу под эгидой промоушена. Встреча прошла в легком весе и завершилась победой Исмагулова единогласным решением судей - 29:28, при этом по ходу боя он сам побывал в нокдауне.

"Он просто тупой". Дамир Исмагулов высказался о провокации соперника из Бразилии с казахстанским флагом

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!