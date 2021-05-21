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"Он просто тупой". Дамир Исмагулов высказался о провокации соперника из Бразилии с казахстанским флагом

Им предстоит провести бой уже в эти выходные.

"Он просто тупой". Дамир Исмагулов высказался о провокации соперника из Бразилии с казахстанским флагом
Фото: instagram.com/ismagulov_damir
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Казахский боец из России Дамир Исмагулов (19-1) в интервью для UFC прокомментировал провокации со стороны своего соперника Рафаэля Алвеса (19-9) из Бразилии, сообщают Vesti.kz.

Бойцы встретятся в октагоне в ночь с 22 на 23 мая на турнире UFC Vegas 27 в Лас-Вегасе (Невада, США). Не так давно бразильский файтер выложил провокационное видео, на котором двое мужчин убивают крысу, добавив эмодзи флагов Бразилии и Казахстана как символ его победы над Исмагуловым.

"Я думаю, что он сделал это не от большого ума. Я думаю, если честно, что он просто тупой. Почему? Потому что, если хочешь задеть, оскорбить, задень меня, но не целый народ. Затем он написал мне в личку, извинился, еще что-то. Но я уже сталкивался со спортсменами из Бразилии. На взвешивании они газовали на меня, пытались убить, а  когда в лифте - чуть ли не обнимали. Это бой, это спорт. Зайдем в клетку, а там уже каждый по-своему. Мы будем уже ни друзья, ни враги, просто соперники. Я должен сделать свою работу, разобрать его по частям во всех аспектах.

У меня нет к нему неприязни. Если на его месте будет другой соперник, я так же буду к нему относиться - с холодной головой. То, что он выложил это видео, говорит о том, что он просто глупый и не понимает. Но нельзя его недооценивать, потому что у него большой опыт, он провел хорошие бои. Но я не видел, чтобы у него были такие соперники, как я. У меня были соперники как он. Будь я в своей оптимальной форме и без простоя, я уверен, что разобрался бы с ним, я уверен, что с легкостью прошел бы его", - прокомментировал Исмагулов.

Напомним, что для Исмагулова этот поединок станет первым по новому контракту с UFC. Из-за травмы он не выходил в октагон с августа 2019 года.

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Метки:
Исмагулов Дамир MMA Бразилия

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