В пролете? Рахмонову вынесли вердикт по бою за титул UFC

Эксперты высказались о потенциальном поединке казахстанского полусредневеса UFC Шавката Рахмонова (19-0) против чемпиона дивизиона, передают Vesti.kz.

Один из обозревателей смешанных единоборств подверг сомнению право непобежденного казахстанца на бой за титул сразу после восстановления от травмы. По мнению специалистов, Рахмонову необходимо заслужить звания претендента номер один.

"Шавкат Рахмонов провел всего один бой за последние 547 дней. Он не заслуживает титульного боя", - пишет Casual MMA в X.

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Такое мнение прозвучало на фоне недавнего заявления самого Рахмонова. Напомним, казахстанец сообщил, что намерен вернуться в октагон до конца года - предположительно в декабре. Причем Шавкат открыто выразил желание сразиться именно с чемпионом.

Злополучный бой Шавката на UFC 310

В последний раз 30-летний файтер дрался в декабре прошлого года на UFC 310. Тогда он должен был провести титульный бой против Белала Мухаммада (24-4), однако американец палестинского происхождения снялся с турнира из-за инфекции стопы. Вместо него на коротком уведомлении вышел ирландский проспект Иэн Гэрри (16-1), которого Шавкат выиграл единогласным решением судей.

После этой победы казахстанец должен был получить второй шанс на бой с Мухаммадом - уже в мае 2025 года. Однако планы вновь были нарушены: Рахмонов получил травму в бою с Гэрри и был вынужден отказаться от участия в турнире.

Какие планы у UFC?

Его заменил австралиец Джек Делла Маддалена (18-2), который сенсационно победил Мухаммада и стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе.

Ожидается, что свою первую защиту титула Делла Маддалена проведет против россиянина Ислама Махачева (27-1), экс-чемпиона легкого дивизиона. Этот бой также может состояться до конца текущего года.

Ранее избежавший поединка с Рахмоновым экс-чемпион UFC определился с соперником. Добавим также, что искусственный интеллект назвал следующего соперника Шавката в UFC.

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