Рахмонов сделал заявление чемпионском бое в UFC

Казахстанский боец полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов (19-0) раскрыл планы своего возвращения в октагон после длительной травмы, передают Vesti.kz.

По словам 30-летнего файтера, он намерен провести следующий поединок в лучшей лиге мира до конца текущего года. Причем Рахмонов желает встретиться с чемпионом.

"Я сам хочу вернуться, просто надо долечить травму и все - быть готовым. Зависит от ситуации. В принципе, хочется, конечно, сразу за чемпионский пояс подраться. Но посмотрим, время покажет, самое главное быть готовым, вне зависимости от того, кто бы там не был. Насколько правдивая информация о возвращении в декабре? В принципе, правдивая. Главное, чтобы травма не беспокоила, а так я хочу подраться в этом году", - сказал Рахмонов в интервью "Вестнику MMA".

Напомним, что в последний раз казахстанец появлялся в октагоне в декабре прошлого года. Тогда он должен был провести титульный поединок с американцем палестинского происхождения Белалом Мухаммадом (24-4). Однако последний снялся из-за инфекции стопы.

В итоге чемпиона заменил проспект из Ирландии Иэн Гэрри (16-1), проигравший Рахмонову по итогам пяти раундов единогласным решением судей. После этого битву за пояс с палестинцем перенесли на май 2025-го. Однако оказалось, что Шавкат получил травму в поединке с Гэрри.

Вместо него в мае текущего года сразился австралиец Джек Делла Маддалена (18-2), победивший Мухаммада и ставший новым чемпионом полусреднего веса.

Ожидается, что Маддалена проведет первую защиту титула против бывшего чемпиона легкого веса - россиянина Ислама Махачева (27-1).

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