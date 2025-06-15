Искусственный интеллект назвал следующего соперника Рахмонова в UFC

Искусственный интеллект Grok спрогнозировал возможного следующего соперника казахстанского бойца полусреднего веса Шавката Рахмонова (19-0) в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), передают Vesti.kz.

По мнению ИИ, наибольшие шансы на бой с Рахмоновым получит победитель поединка между россиянином Исламом Махачевым (27-1) и австралийцем Джеком Деллой Маддаленой (18-2), которые должны сразиться за чемпионский пояс в полусреднем дивизионе.

"После того, как Ислам Махачев и Джек Делла Маддалена сразятся за титул чемпиона UFC в полусреднем весе, следующим претендентом, скорее всего, станет Шавкат Рахмонов, учитывая его непобежденный рекорд 19-0 и недавнюю победу над Иэном Гарри", - считает суперкомпьютер.

"Камару Усман, бывший чемпион, недавно одержавший победу над Хоакином Бакли, также является сильным претендентом, особенно благодаря своему наследию и поддержке сообщества. Шон Брэди, победивший Леона Эдвардса, может быть рассмотрен, но Рахмонов и Усман являются наиболее логичным выбором, исходя из рейтингов и заслуг. Окончательное решение UFC может зависеть от предстоящих боев и стратегии подбора соперников", - прогнозирует ИИ.

Напомним, сегодня, 15 июня, в Атланте (Джорджия, США) бывший чемпион Камару Усман (21-4) одержал победу над американцем Хоакином Бакли (21-7) и стал одним из главных претендентов на титул лучшей лиги мира.

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