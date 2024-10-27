UFC такого не упустит, или почему бой Чимаев - Рахмонов снова реален?

Топовый средневес UFC Хамзат Чимаев (14-0), представляющий ОАЭ, заметно продвинулся в титульной гонке своего дивизиона. Не оставив шансов экс-чемпиону из Австралии Роберту Уиттакеру (26-8), 30-летний чеченский файтер стал одним из главных претендентов на поединок с обладателем пояса - Дрикусом дю Плесси (22-2) из ЮАР. Корреспондент Vesti.kz - о том, как эта ситуация связана с топовым полусредневесом из Казахстана Шавкатом Рахмоновым (18-0).

Многие ждали поединка Чимаева с опытным Уиттакером, говоря, что это будет мощная и серьезнейшая проверка для первого. Но, как получилось в итоге, он не заметил сопротивления австралийца. Более того, таким беспомощным Роберта не видел еще никто. Чимаеву хватило меньше одного полного раунда, чтобы заставить оппонента сдаться и едва не оставить его без челюсти.

Теперь не исключено, что Чимаев будет драться следующим за пояс в 84 килограммах. Хотя на титул и реванш с Дрикусом претендует и другой топ, бывший чемпион из США Шон Стриклэнд (29-6).

Чимаев приблизился к Рахмонову в UFC



На пресс-конференции по итогам турнира, журналисты спросили у Хамзата, будет ли он стремиться подняться в полутяжелый вес, если завоюет пояс в среднем. В ответ на это Борз напомнил, что он изначально стремился к поясам в трех дивизионах - полусреднем (77), среднем (84) и полутяжелом (93).

В полусреднем дивизионе титулом владеет американский палестинец Белал Мухаммад (24-3-0-1). 8 декабря он проведет первую защиту титула против казахстанского претендента Рахмонова.

Если Шавкат к концу года победит Мухаммада и станет неоспоримым чемпионом в 77 килограммах, то их поединок с Чимаевым будет еще более возможным. Несколько лет назад ММА-общественность активно обсуждала возможность этого боя, а между небитыми спортсменами даже случались заочные "вспышки" в интервью и соцсетях. Но когда Хамзат покинул полусредний вес и окончательно поднялся в 84 килограмма, то тема притихла.



Сейчас тоже сложно поверить, что Чимаев сможет вернуться в 77 и вновь уложиться в этот лимит. Он очень крупный и тяжелый, и это не кажется реальным. Но если Шавкат станет чемпионом своего дивизиона, а Чимаев одолеет дю Плесси, то они станут чемпионами в двух соседних весовых категориях.

С учетом того, что они оба непобежденные, с невероятной аурой, их боятся парни из их дивизионов, этот бой точно будет иметь смысл, особенно для матчмейкеров и руководства UFC, которые точно будут заинтересованы в том, чтобы заработать на этом противостоянии.

Кто знает, может, Шавката убедят подняться ради такого боя в средний вес и побиться за второй пояс. Или, наоборот, Хамзат найдет в себе силы сделать 77 килограммов и пойти за мечтой стать двойным/тройным чемпионом лиги.

В истории еще не было такого, чтобы устраивались бои между непобежденными чемпионами с такой историей. Тем более, что и между ними были, пусть и скромные, но недопонимания в прошлом.



Пока это все разговоры. Для начала и Шавкату, и Хамзату нужно победить в чемпионских боях и стать обладателями титулов в своих весовых категориях. И если это случится, то их бой будет более чем реален.

Белал Мухаммад предложил дать титульный бой другому бойцу. Это не Рахмонов