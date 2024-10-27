Чуть не оставил экс-чемпиона без челюсти: страшное фото последствий приема Чимаева в UFC

В Сети появилось фото челюсти австралийского бойца UFC Роберта Уиттакера (26-8) после его поединка с Хамзатом Чимаевым (14-0). Он сдался уже в первом раунде после болевого приема соперника на челюсть, сообщают Vesti.kz.

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В соцсетях фанаты активно обсуждают фото челюсти Роберта. Заметно, что она серьезно искривлена, хотя австралиец не терпел долго и достаточно быстро сдался.

Robert Whittaker’s jaw after fighting Khamzat Chimaev is f*cking GNARLY 🫣 pic.twitter.com/8g9xg13Av7 — Happy Punch (@HappyPunch) October 26, 2024

Напомним, что Чимаев снес Уиттакера в первом же раунде в соглавном поединке на турнире UFC 308 и теперь является главным претендентом на пояс в среднем весе.