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Разгромом в первом раунде завершился бой Уиттакер - Чимаев на UFC 308

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Разгромом в первом раунде завершился бой Уиттакер - Чимаев на UFC 308 ©Кадр из трансляции

В соглавном событии вечера турнира UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) встретились топовые средневесы - австралиец Роберт Уиттакер (26-8) и представитель ОАЭ Хамзат Чимаев (14-0). Поединок завершился в первом же раунде, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В соглавном событии вечера турнира UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) встретились топовые средневесы - австралиец Роберт Уиттакер (26-8) и представитель ОАЭ Хамзат Чимаев (14-0). Поединок завершился в первом же раунде, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Противостояние претендентов на титул, рассчитанное на пять раундов, завершилось победой Чимаева в первом отрезке. Меньше четырех минут понадобилось 30-летнему Хамзату, чтобы заставить капитулировать 33-летнего Уиттакера после проведения удушающего приема.

Для чеченского бойца, представляющего ОАЭ, это 14-я победа в 14 профессиональных боях (12 - досрочно). Что касается экс-чемпиона дивизиона Уиттакера, то он потерпел восьмое поражение в карьере и прервал серию из двух побед.

Теперь Чимаев должен стать главным претендентом на пояс чемпиона UFC в среднем весе. Сейчас им владеет южноафриканец Дрикус дю Плесси (22-2).

 

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